"Sehr wertvoll für uns": MacLeod bleibt den Haien treu

Gregor MacLeod und die Kölner Haie, das passt: Die Rheinländer und der Leistungsträger einigten sich auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2026.

Am ersten Weihnachtstag machten die Kölner die Nachricht auf ihrer vereinseigenen Website in Form eines 25. Adventskalendertürchens publik.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Gregor frühzeitig bis 2026 an uns binden konnten und er auch in den kommenden Jahren für uns auflaufen wird", kommentierte Haie-Headcoach Uwe Krupp die Vertragsverlängerung: "Gregor hat sich diese Saison ohne Anlaufprobleme bei uns eingelebt und sich wie erwartet schnell zu einem Leistungsträger in unserer Mannschaft etabliert. Seine spielerischen Fähigkeiten, gepaart mit seinem Tempo und seinem Willen, immer besser zu werden, machen ihn sehr wertvoll für uns.“

Der 25-jährige Kanadier hatte sich den Haien zur laufenden Saison nach zuvor zweijährigem Engagement bei Ligakonkurrent Nürnberg Ice Tigers angeschlossen und ist mit sieben Treffern und 22 Assists sofort zu einem der Leistungsträger des aktuellen Tabellensechsten avanciert.

MacLeod war vor drei Jahren nach Deutschland, wo er in seiner Kindheit einige Jahre lebte, gewechselt. Sein Vater Jeff MacLeod ist aktueller Bundestrainer der deutschen Frauen-Auswahl.

"Die ersten Monate in Köln haben mir gezeigt, dass es für mich aktuell keinen anderen Ort gibt, an dem ich lieber spielen würde. Unsere Fans sind einzigartig und es ist für mich immer wieder eine große Freude, vor so vielen Fans zu spielen", freut sich MacLeod über dei Fortsetzung der Zusammenarbeit mit den Haien und blickt zuversichtlich in die Zukunft. "Wir haben eine echte Chance, als Team etwas Besonderes zu schaffen. Daran möchte ich mitwirken."