"Sehr traurig": Welt- und Europameister Fabregas hört auf

Cesc Fabregas (36) beendet mit sofortiger Wirkung seine Karriere. Das gab der Spanier am Samstagabend auf seinen sozialen Kanälen bekannt. Eine neue Aufgabe hat er auch schon.

Xavi, klar, und Andres Iniesta. Busquets natürlich. Aber für die unglaublich erfolgreichen Jahre zwischen 2008 und 2012 brauchte der spanische Fußball tatsächlich noch einen Mittelfeldspieler auf allerhöchstem Niveau. Nun verlässt auch der letzte dieses Quartetts die aktive Bühne in Europa: Cesc Fabregas.

Er sei "sehr traurig" darüber und habe "jede Minute" seiner Laufbahn geliebt, schrieb der 36-Jährige am Samstagabend auf seinen sozialen Kanälen. Aber die Zeit sei gekommen, die Schuhe an den berühmten Nagel zu hängen.

Drei Finals, drei verschiedene Rollen

Er habe drei Sprachen gelernt und Erfahrungen gemacht, von denen er "in einer Million Jahren" nicht geglaubt hätte, dass diese in greifbare Nähe kämen. Gemeint haben dürfte er damit nicht nur, aber sicher auch die drei Titel mit der spanischen Nationalmannschaft. 2008 gewann er - zumeist als Einwechselspieler - die EM, durfte im Finale gegen Deutschland (1:0) von Beginn an als Zehner auflaufen. Zwei Jahre später kam er kurz vor Ende der regulären Spielzeit ins WM-Finale auf den Platz und bereitete in der Verlängerung das Siegtor Iniestas zum 1:0 über die Niederlande vor.

Und im EM-Finale 2012 (4:0 gegen Italien) überzeugte er als falsche Neun und trug seinen Teil (kicker-Note 1) zu dem furiosen Auftritt der Furia Roja bei.

Drei Finals, drei Siege, drei verschiedene Rollen. Auf Klubebene ging es für Fabregas in 20 Jahren Profifußball kaum weniger hochklassig zu. Mit Trainern wie Arsene Wenger, José Mourinho und Pep Guardiola arbeitete er lange zusammen, 2020 nannte er erstere beiden als die besten, die er erlebt habe.

Rotationsspieler in der Serie B

In Barças Talentschmiede La Masia ausgebildet, suchte er mit 16 Jahren den Weg zum FC Arsenal, um acht Jahre später als gereifter Spieler zurückzukehren. Auch bei Chelsea verbrachte er fünf Jahre, bei Monaco - schon im Herbst seiner Karriere - drei.

Es folgte der Spätherbst, fast schon der Winter: In der Saison 2022/23 lief Fabregas mit seiner riesigen Erfahrung als Rotationsspieler beim italienischen Zweitligisten Como 1907 auf. Nur zu zwei Ligaeinsätzen über die volle Distanz reichte die Fitness noch.

Doch in Como gefiel es dem Spanier offensichtlich: Ab sofort, das gab Fabregas am Samstag bekannt, steht er als Trainer der 2. Mannschaft des Klubs an der Seitenlinie. Dass er eine solche zweite Karriere anstrebt, hatte er schon im Frühjahr kommuniziert.