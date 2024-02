"Sehr schwierig": Vor Augsburger Schlussakkord droht Trevelyans Ausfall

Vier Spiele stehen für Augsburg noch an. Vier Spiele, in denen die Panther den Abstieg doch noch verhindern könnten.

Nach dem 44. Spieltag sah die Welt der Augsburger Panther in der DEL noch einigermaßen ordentlich aus. Durch das 2:1 in der Overtime in Nürnberg, zu dem Zeitpunkt ein direkter Rivale um den Abstiegsplatz, hielt sich der AEV über dem Strich, die Iserlohn Roosters blieben weiter Tabellenletzter. Vier Spieltage und auch vier Niederlagen später ist die Lage prekär.

Die als Abstiegskandidat Nummer eins gehandelten Fuggerstädter, die den Gang in die Zweitklassigkeit vergangene Saison nur verhindert hatten, weil DEL2-Meister Ravensburg Towerstars nicht die Lizenz für die DEL hatte, gehen als Tabellenletzter in den Saisonendspurt.

Bittere Niederlagen gegen Iserlohn und Frankfurt

Vor allem die beiden Niederlagen in den vergangenen vier Partien gegen den bei einem Spiel mehr mit vier Punkten Vorsprung notierten Vorletzten Iserlohn (1:2 OT) sowie den Tabellenzwölften Löwen Frankfurt (3:4 n.P.), der fünf Zähler mehr auf dem Konto hat, schmerzen.

Das 1:3 gegen Wolfsburg am vergangenen Sonntag war schon nach dem ersten Drittel besiegelt, da führten die Grizzlys 3:0. "Wolfsburg hat den Flow im Moment. Wir waren gar nicht so schlecht im Spiel und laufen dann in zwei Konter", haderte AEV-Coach Christof Kreutzer im Anschluss der Partie bei MagentaSport, "so eine Mannschaft wie Wolfsburg bestraft das. Wir versuchen alles und kämpfen immer."

Reicht das am Ende? Zumal sich Augsburgs Publikumsliebling T.J. Trevelyan schon zu Beginn der Partie verletzte und der Ausfall des 39-Jährigen, mit 14 Toren drittbester Schütze des DEL-Klubs, droht. "Die Verletzung von T.J. Trevelyan im Spiel ist sehr schwierig für uns. Er kämpft wie ein Schwein und ist sehr, sehr wichtig für uns."

Schweres Restprogramm

Das Restprogramm macht wenig Hoffnung. Am Mittwochabend (19.30 Uhr) kommen die ambitionierten Adler Mannheim, dann wartet der Tabellenzweite Bremerhaven, ehe die DEG und zum Abschluss das bayerische Duell in München auf dem Plan stehen.