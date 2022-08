"Sehr froh, in Cincy zu spielen": Nadal kehrt auf die Tour zurück

Rafael Nadal kehrt nach seiner überstandenen Bauchmuskelverletzung auf die ATP-Tour zurück.

Wie der Grand-Slam-Rekordsieger am Mittwochabend auf Instagram ankündigte, nimmt er in der kommenden Woche am Masters-Turnier in Cincinnati teil.

"Sehr froh, in Cincy zu spielen. Fliege morgen dort hin", schrieb der 36 Jahre alte Spanier zu einem Foto, das ihn mit nacktem Oberkörper auf seiner Heimatinsel Mallorca zeigte.

Das Turnier soll Nadal zur Vorbereitung auf die am 29. August beginnenden US Open in New York City dienen. Die Muskelverletzung hatte sich Nadal beim Rasenturnier in Wimbledon zugezogen.

Im Halbfinale hatte er gegen Nick Kyrgios aus Australien deswegen nicht antreten können.