"Sehr emotional": Senegal erstmals seit 20 Jahren im WM-Achtelfinale

Ohne den verletzten Sadio Mané verpatzte der Senegal den Turnierstart gegen die Niederlande. Nach Siegen gegen Katar und Ecuador stehen die Teranga-Löwen dennoch im Achtelfinale.

Kapitän Kaldou Koulibaly schoss den Senegal mit seinem Tor ins Achtelfinale der WM 2022. AFP via Getty Images

"Großes Leisten" wollten die Senegalesen in der Partie gegen Ecuador, berichtet Kalidou Koulibaly nach dem Spiel im Interview. Der Kapitän selbst war derjenige, der das entscheidende Tor zum 2:1-Erfolg erzielte: "Für alle Senegalesen ist das ein besonderer Tag. Ich bin froh, dass ich dieses Tor erzielt habe, das ist eine Riesenehre für mich."

Gefühlstechnisch war die Partie gegen Ecuador eine wahre Achterbahnfahrt für den Senegal. Nach einer dominanten ersten Halbzeit, die Ismaila Sarr mit seinem verwandelten Foulelfmeter kurz vor der Pause vergoldete, brachte Moises Caicedo den Ecuadorianern mit seinem Treffer den zwischenzeitlichen Ausgleich. Doch der Senegal steckte nicht auf und kam lediglich rund drei Minuten später zur erneuten Führung. Diese Willenskraft, die das Team nach dem Gegentreffer zeigte, sieht Koulibaly auch generell als große Stärke seiner Mannschaft: "Nach dem ersten Spiel haben uns viele schon draußen gesehen. Wir haben immer daran geglaubt, dass wir uns fürs Achtelfinale qualifizieren."

Letztes Achtelfinale liegt 20 Jahre zurück

Neben dem Druck, der vor und während der Partie auf den Schultern der senegalesischen Nationalspieler lastete, war auch die Chance immens, endlich wieder in die K.-o.-Phase einer Weltmeisterschaft einzuziehen. Zuletzt gelang den Teranga-Löwen dies vor 20 Jahren - bei der WM in Südkorea und Japan. Damals ging es für den Senegal sogar über das Achtelfinale hinaus: Im Viertelfinale war damals Schluss für den diesjährigen Afrikameister - das Golden Goal in der Verlängerung gegen die Türkei beendete den historischen Lauf.

Die Hoffnung, die Gruppe mit Gastgeber Katar, Ecuador und der Niederlande zu überstehen, musste bereits vor dem Start ins Turnier einen echten Dämpfer einstecken: Der Ausfall von Starspieler Sadio Mané schockierte die ganze Nation. Umso stolzer zeigen sich die Spieler nun nach dem Sieg gegen Ecuador, dass sie auch ohne Mané überzeugen können: "Es ist für uns alle sehr emotional", fasst der ehemalige Kölner Ismail Jakobs die aktuelle Gefühlslage bei ihm und seinen Mitspielern zusammen. Emotional genug dürften die vergangenen Wochen und Monate für den 23-Jährigen dabei ohnehin schon gewesen sein: Im Sommer diesen Jahres entschied sich Jakobs dafür, vom DFB zum senegalesischen Verband zu wechseln. Seitdem lief er erst in drei Pflichtspielen für den Senegal auf: Alle drei in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft.

Wir wollen jedes Spiel gewinnen und Weltmeister werden. Ismail Jakobs

Mit dem Sieg gegen Ecuador blicken die Teranga-Löwen auf die beste WM-Gruppenphase in ihrer Geschichte zurück. Im Achtelfinale wartet auf die Senegalesen nun der Sieger aus der Gruppe B - also England, der Iran, die USA oder Wales. Besonders die Three Lions wären natürlich ein echter Brocken - vor dem Ismail Jakobs aber nicht zurückschrecken würde: "Es ist bereits ein toller Erfolg, aber wir wollen mehr, und das ist möglich. Wir schauen von Spiel zu Spiel - aber wir wollen gewinnen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und Weltmeister werden."

Um letztendlich die große Sensation zu schaffen, gilt es also, das nächste Etappenziel erfolgreich zu bestreiten. Bis zum 04. Dezember haben die Teranga-Löwen nun Zeit, den vollen Fokus auf das Achtelfinale zu setzen.