Sechs Neue - und nur Einer schon über ein Jahrzehnt

Die 32 Cheftrainer in der NHL

Sechs NHL-Teams werden in der Saison 2023/24 mit einem neuen Chefcoach angehen. Große Kontinuität ist aber selten in der Liga, so standen nur acht Trainer bei ihren Teams vor 2020 schon in Amt und Würden, sogar nur einer bereits mehr als zehn Jahre. Die Head Coaches der NHL in Bildern ...