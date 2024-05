Sechs Abgänge: Kälble & Co. verlassen Vizemeister Bremerhaven

Am Rande der Saisonabschlussfeier gab Vizemeister Fischtown Pinguins mehrere personelle Abgänge bekannt. Wie erwartet endet auch die Zusammenarbeit mit Erfolgstrainer Thomas Popiesch.

Neben Popiesch werden auch sechs Spieler den Klub verlassen. Die Stürmer Jake Virtanen und Skyler McKenzie sowie die Verteidiger Lukas Kälble, Blaz Gregorc, Gregory Kreutzer und Philipp Preto suchen eine neue Herausforderung. Der restliche Kader um Urgestein Ross Mauermann bleibe beisammen, hieß es in der Mitteilung der Bremerhavener.

Im Fall von McKenzie gelten die Straubing Tigers als neuer Arbeitgeber, der gebürtige Mannheimer und Neu-Nationalspieler Kälble wird schon seit Monaten mit einem Wechsel zu seinem Heimatklub Adler Mannheim in Verbindung gebracht.

Popiesch wechselt in die Wahlheimat

Coach Popiesch, der schon seit Spielerzeiten gemeinsam mit seiner Frau in Krefeld seinen Lebensmittelpunkt hat, wechselt derweil wie erwartet zur neuen Saison zum DEL2-Klub Krefeld Pinguine.

Popiesch arbeitete über acht Jahre als Trainer an der Nordsee, in seinem letzten Spiel kassierte er mit seinem Team in der vergangenen Woche die entscheidende Finalniederlage in den DEL-Playoffs gegen die Eisbären Berlin.