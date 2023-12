"Schwerer Schlag" für Mannheim: Plachta fehlt zwei Monate

Wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. So wie bei Adler Mannheim. Nun hat sich auch noch Nationalspieler Matthias Plachta verletzt.

Eigentlich hatte sich Mannheim ja zum Ziel gesetzt, endlich die achte Meisterschaft in der DEL einzufahren. Doch davon sind die Kurpfälzer derzeit ein ganzes Stück entfernt. Von den direkten Play-off-Rängen mittlerweile acht Punkte, von Hauptrunden-Platz eins, den derzeit die Eisbären Berlin innehaben, ganze 17 Zähler.

Zudem ging der als einer der Topfavoriten gestartete DEL-Klub zuletzt fünfmal hintereinander leer aus. Daran hat auch der Trainerwechsel nach der Beurlaubung von Johan Lundskog nichts geändert, unter Dallas Eakins gingen die letzten vier Partien der Mannheimer verloren. Und nun muss der neue Coach auch noch auf einen seiner wichtigsten Spieler verzichten: Topscorer Matthias Plachta fällt lange aus.

Der Nationalspieler hat sich eine Beinverletzung zugezogen und fehlt den Adlern voraussichtlich bis zu acht Wochen, wie der derzeitige Tabellenzehnte am Dienstag bekanntgab.

"Natürlich ist es ein schwerer Schlag, wenn dir dein Topscorer für mehrere Wochen fehlen wird", meinte Eakins. "Matthias bringt immer Energie aufs Eis, ist mit seinem unglaublichen Schuss selbstredend eine Offensivwaffe, die auch in unserem Powerplay eine wichtige Rolle spielt."

Mit Plachta fehlt der Topscorer

Plachta ist nicht nur Rekordscorer des Vereins, sondern war auch aktuell stark in Form. In der laufenden Saison führt der 32-jährige Angreifer die interne Scorerliste der Adler mit 15 Toren und 16 Vorlagen an und ist damit auch in der DEL der Topscorer - der Mannheim nun auf dem Weg aus der Krise fehlen wird.