Schwere Gruppe in Eliterunde: Deutsche U 19 gegen Belgien und Italien

Ambitioniertes Programm für die U-19-Junioren des DFB: In der zweiten Runde der EM-Qualifikation, der Eliterunde, bekommt es das Team von Hannes Wolf mit Finnland, Belgien und Italien zu tun.

Es war ein mühsamer Weg in die Eliterunde der laufenden EM-Qualifikation für die deutsche U 19. Mitte November ging man dank eines 1:1-Unentschiedens gegen Griechenland als Gruppenzweiter hinter Russland den nächsten Schritt auf dem Weg zur Endrunde in der Slowakei. Leichter wird es für die Mannschaft von Trainer Wolf jedoch keineswegs.

Steiniger Weg zur Endrunde

Denn die Auslosung der Eliterunde-Gruppen am Mittwoch in Nyon bescherte dem DFB-Nachwuchs direkt zwei schwere Gegner: Neben Finnland warten in Gruppe 5 mit Italien und Belgien zwei der größten europäischen Fußballnationen. Ein Weiterkommen in die Finalrunde, die im kommenden Sommer stattfinden wird, wird also wahrlich kein Zuckerschlecken - zumal nur die Gruppensieger das Turnier in der Slowakei erreichen, das gleichzeitig als Qualifikation für die kommende U-20-WM 2023 in Indonesien dient.

Wolf voller Vorfreude

"Uns war bewusst, dass eine anspruchsvolle Gruppe auf uns zukommt", betrachtete Wolf die Auslosung nüchtern, und fügte an: "Zugleich freuen wir uns sehr auf die Spiele gegen Belgien, Italien und Finnland." Es würden "spannende Tage auf hohem Niveau" auf sein Team zukommen, "denn nur der Gruppenerste fährt zur EM", so Wolf weiter. Das Ziel ist für den ehemaligen Trainer des VfB Stuttgart und HSV dabei klar: "Gemeinsam wollen wir alles tun, um uns zu qualifizieren. Die EM ist unser großer Traum!"

Neben der Eliterunde des laufenden Kontinentalwettbewerbs wurden auch die Gruppen für die erste Qualifikationsrunde der nächsten U-19-Europameisterschaft 2023 in Malta ausgelost. In dieser geht es für den folgenden U-19-Jahrgang zunächst gegen die Slowakei, Belarus und Armenien.

