Schwere Anschuldigungen: Jarc tritt als slowenischer Nationaltrainer zurück

31 slowenische Nationalspielerinnen machten Trainer Borut Jarc in einem offenen Brief schwere Vorwürfe. Nun ist der 63-Jährige zurückgetreten.

Borut Jarc ist nicht mehr Trainer der slowenischen Frauen-Nationalmannschaft. Wie der slowenische Fußballverband NZS am Dienstag bekannt gab, tritt der 63-Jährige mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurück. Diese Entscheidung sei in beiderseitigem Einvernehmen getroffen worden. Zuvor waren schwere Anschuldigungen von Spielerinnen gegen Jarc erhoben worden.

In einem offenen Brief an Verbandschef Radenko Mijatovic hatten 31 Spielerinnen bereits im Juli massive Vorwürfe vorgebracht. Sie warfen Jarc unter anderem Mobbing, Body-Shaming sowie unangemessene, sexistische und rassistische Sprache vor. Unter dem Trainer habe eine "Kultur der Einschüchterung" geherrscht, so die Unterzeichnerinnen, zu denen auch Eintracht Frankfurts Lara Prasnikar gehörte. Die Spielerinnen forderten daher eine Absetzung des Trainers sowie strukturelle Reformen im Verband und bessere Bedingungen für den Frauenfußball.

Verband unterstützte Jarc zunächst

Erst am Montag hatte das Magazin "Josimar" detailliert über die Vorgänge im slowenischen Nationalteam berichtet. Demnach habe der Verband seinen Nationaltrainer zunächst gestützt und einen Ausschuss eingesetzt, der den Vorwürfen aus dem offenen Brief auf den Grund gehen sollte.

Jarc kam einer Untersuchung im Verband nun offenbar zuvor und verkündete selbst seinen Rücktritt. Dafür machte er in der Verbandsmitteilung aber "rein persönliche Gründe" verantwortlich, die Anschuldigungen der Nationalspielerinnen wies er dagegen zurück. "Ich möchte betonen, dass ich immer moralisch und nach ethischen Grundsätzen gehandelt habe", so der 63-Jährige. Er könne seine Arbeit aber "unter diesen Umständen nicht mehr erfolgreich fortsetzen".

Nachfolge steht noch nicht fest

Jarc hatte das Amt des Nationaltrainers der Frauen-Nationalmannschaft 2018 angetreten, verpasste aber die Qualifikation zu einer Welt- oder Europameisterschaft. Zuletzt wurde Slowenien auf Platz 40 der Weltrangliste geführt. Wer als Nachfolger das Team um Kapitänin Dominika Conc betreut, ist noch nicht geklärt. Am 22. September startet Slowenien in der neu geschaffenen Nations League gegen Tschechien.