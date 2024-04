Schweiz trauert um Olympia-Hoffnung Lehmann

Die Schweizer Sportwelt trauert um Adrian Lehmann. Der Marathonläufer mit Olympia-Hoffnungen verstarb nach einem Herzinfarkt. Er wurde 34 Jahre alt.

Der Schweizer Leichtathletikverband Swiss Athletics gab am Sonntag bekannt, dass Angehörige Lehmanns über den Tod des Sportlers informiert hätten. "Wir sind unendlich traurig und bestürzt über diese Nachricht. Wir sprechen der Familie und allen Freunden von 'Ädu' unser tiefstes Beileid aus und wünschen ganz viel Kraft in dieser schweren Zeit", sagte Christoph Seiler, Präsident von Swiss Athletics.

"Die überwältigende Anteilnahme an seinem und unserem Schicksal ist für uns Ausdruck davon, dass er nebst seinem leidenschaftlichen und großartigen Einsatz als Sportler auch für seinen wunderbaren Charakter als Frohnatur geschätzt wurde", schreiben die Angehörigen weiter. "Wir wünschen uns, dass er so in Erinnerung bleiben darf."

Herzinfarkt während der Vorbereitung auf Zürich

Lehmann hatte in der Vorbereitung auf den Zürich Marathon einen Herzinfarkt erlitten, war zunächst stabilisiert und in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Folgen des Infarkts hätten sich anschließend jedoch als schwerwiegender herausgestellt als zunächst angenommen. Am Samstagabend sei er schließlich verstorben, teilten die Angehörigen mit.

Der Langstrecken-Spezialist gehörte zu den besten Marathonläufern der Eidgenossen. Der Läufer des LV Langenthal liegt mit einer persönlichen Bestzeit von 2:11:44 Stunden - erzielt beim Gewinn der Schweizer Meisterschaft im Vorjahr in Zürich - auf Rang 6 der ewigen Bestenliste des Landes. In Zürich wollte er einen weiteren Angriff auf das Ticket für die Olympischen Spiele in Paris wagen.