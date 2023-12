Schweiz bezieht EM-Quartier in Stuttgart

Die Nationalmannschaft der Schweiz wird während der EM 2024 in Deutschland ihr Quartier in Stuttgart beziehen. Die Eidgenossen nutzen das Gelände der Stuttgarter Kickers.

Erst mit einem Remis gegen den Kosovo (1:1) sicherte sich die Schweiz am vorletzten Spieltag der EM-Qualifikation ihr Ticket für die Endrunde in Deutschland im kommenden Sommer (14. Juni bis 14. Juli). Nun gab der Schweizer Fußballverband bekannt, dass die "Nati" ihr Teamquartier in Stuttgart beziehen wird.

Die Wahl des Teams von Trainer Murat Yakin ist dabei auf das Gelände von Regionalligist Stuttgarter Kickers gefallen. Im Stadtteil Degerloch werde man das Waldhotel beziehen und im benachbarten Stadion auf der Waldau trainieren.

"Den Ausschlag für die Wahl des von der UEFA vorgeschlagenen Basislagers in der baden-württembergischen Hauptstadt haben die hervorragenden, bereits bestehenden Infrastrukturen wie Trainingsplätze, Fitnessräume, Hotel und Medienzentrum gegeben", erklärte der Schweizer Fußballverband in einer Mitteilung.

"Es ist großartig, dass die Schweizer Mannschaft direkt unter dem Fernsehturm in Stuttgart Quartier bezieht", freute sich Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper. "Die Schweiz ist unser geschätztes und befreundetes Nachbarland und das eidgenössische Team bringt sicherlich viele fußballbegeisterte Fans mit in unsere Stadt."

In EM-Gruppe A wird die Schweiz ihre Spiele allerdings nicht in Stuttgart bestreiten. Neben Gastgeber Deutschland (23. Juni, 21 Uhr in Frankfurt) treffen die Eidgenossen in Köln auf Ungarn (15. Juni, 15 Uhr) und Schottland (19. Juni, 21 Uhr).