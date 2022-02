Schweinfurt holt Sturm für die nächste Saison

Der FC Schweinfurt 05 hat den ersten Zugang für die kommende Spielzeit verpflichtet. Aus der Bayernliga kommt der 22-jährige Offensivspieler Severo Sturm zu den Schnüdeln.

Will höher angreifen: Severo Sturm. imago images/Fotostand

"Severo ist ein junger, entwicklungsfähiger Spieler aus der Region, der uns mit seinen fußballerischen Fähigkeiten überzeugt hat", erklärte Schweinfurts Sportdirektor Robert Hettich am Montag. "Auch als Typ passt er sehr gut zum FC."

Sturm, ausgebildet im Nachwuchs des Würzburger FV, des FC 05 und der Würzburger Kickers, spielt aktuell für den Bayernligisten TSV Abtswind - rund 30 Minuten von Schweinfurt entfernt. In der laufenden Saison kam er für Abtswind auf zehn Treffer und zehn Vorlagen in 20 Einsätzen. Insgesamt erzielte er in 34 Partien beim TSV 16 Tore. Empfehlen konnte er sich zudem als Gastspieler der Schnüdel: Im Testspiel gegen Seligenporten gelangen Sturm beim Schweinfurter 3:0-Sieg zwei Treffer.

Er habe "in Schweinfurt von Anfang an ein gutes Gefühl" gehabt, sagte Sturm. "Die Arbeit mit der Mannschaft auf dem Platz, die Kommunikation mit dem Trainerteam und den Vereinsverantwortlichen war hervorragend. Ich freue mich riesig auf die Chance, unter Profibedingungen Fußball zu spielen und mich weiter zu entwickeln."

Schweinfurt belegt in der Regionalliga Bayern aktuell den 3. Platz in der Tabelle - mit deutlichem Rückstand auf die SpVgg Bayreuth, die klar auf Drittliga-Kurs liegt.