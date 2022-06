Schwächephase zur Unzeit: Struff verliert gegen Alcaraz in fünf Sätzen

Jan-Lennard Struff hat in Wimbledon die faustdicke Überraschung verpasst. Der Warsteiner hatte das an Position fünf gesetzte Toptalent Carlos Alcaraz am Rande einer Niederlage, am Ende aber siegte der Spanier in fünf Sätzen.

Am Rande der Niederlage gegen Jan-Lennard Struff: Carlos Alcaraz. Getty Images