Schult ab Sommer in den USA: "Es war immer mein Traum"

Für Almuth Schult ist das Kapitel VfL Wolfsburg nach neun Jahren im Sommer zu Ende. Nun ist auch bekannt, wo es weitergeht. Die Torhüterin wechselt zur kommenden Saison in die USA zu Angel City FC.

Noch einmal alles geben: In Wolfsburg kann Almuth Schult in dieser Saison noch drei Titel gewinnen. IMAGO/ANP

Die Nationaltorhüterin wird nach der EM im Sommer in England über den Atlantik wechseln und in der US-Profiliga National Women's Soccer League auflaufen. Dort wird Schult für den Klub aus Los Angeles spielen. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Nach neun Jahren beim VfL Wolfsburg mit insgesamt 13 Titel - einmal Champions-League-Siegerin, fünfmal deutsche Meisterin und sieben Mal Pokalsiegerin - beendet die Wölfin ein überaus erfolgreiches Kapitel ihrer Karriere.

Beim Angels City FC erhält Schult einen Vertrag über eine Saison mit der Option auf eine weitere Spielzeit. "Es war immer ein Traum von mir, in der NWSL zu spielen", ließ die Europameisterin von 2013 in einer Mitteilung wissen. Die Liga sei in den USA ausgeglichen wie keine in Europa.

"Nach langen Überlegungen habe ich mich dazu entschieden, meinen Vertrag beim VfL Wolfsburg nicht zu verlängern. Es war eine sehr schwere Entscheidung, weil ich weiß, was ich an diesem Verein habe", hatte Schult im Januar erklärt, nachdem sie eine Vertragsverlängerung abgelehnt hatte. Für Wolfsburg geht es in dieser Saison noch in der Bundesliga, dem DFB-Pokal und in der Champions League (im Halbfinale gegen Barcelona) um Titel. Ihr neuer Verein geht bereits am 29. April in die Saison.