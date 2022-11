Schonung für Goretzka, Raum und Kehrer

Am Dienstag trainierte die deutsche Nationalmannschaft für das alles entscheidende Gruppenspiel gegen Costa Rica. Ein Trio wurde geschont.

Stand jetzt hat Bundestrainer Hansi Flick vor dem Duell mit den "Ticos" alle Mann an Bord und kann aus seinem 26-Mann-Kader alle personellen Varianten durchspielen.

Rippenprellung bei Raum

Daran ändert auch die Belastungssteuerung nichts, die am Dienstag für Leon Goretzka, Thilo Kehrer und David Raum eingestreut wurde. Die beiden Defensivspieler auf den Außenbahnen und der Mittelfeldspieler aus München absolvierten ein individuelles Trainingsprogramm. Beim Leipziger Raum wurde nach dem Spiel gegen die Spanier (1:1) eine Rippenprellung diagnostiziert.

Kehrer und Goretzka standen beim Remis gegen die Elf von Trainer Luis Enrique erstmals in der Startelf des DFB, Raum absolvierte beide WM-Spiele bisher über die fast volle Distanz - gegen die Iberer wurde er in der 87. Minute für Nico Schlotterbeck ausgewechselt.

Sané mischt wieder voll mit

Auch Offensivspieler Leroy Sané stand dem Bundestrainer bei der Übungseinheit in Al-Shamal zur Verfügung. Der Profi von Bayern München musste das Spiel gegen Japan wegen Knieproblemen sausen lassen, gegen Spanien wurde er in der 70. Minute eingewechselt und belebte das Spiel der DFB-Auswahl spürbar.

Die deutsche Nationalmannschaft muss am Donnerstag (20 Uhr, LIVE! bei kicker) in Al-Chaur gegen Costa Rica gewinnen, um als Gruppenzweiter ins WM-Achtelfinale einziehen zu können. Über die abschließende Platzierung in Gruppe E entscheidet dabei auch das Parallel-Spiel zwischen Spanien und Japan. Die Spanier führen die Gruppe mit vier Punkten vor Japan und Costa Rica (je 3) sowie der noch sieglosen deutschen Mannschaft (1) an. Der Gruppenerste und -zweite kommen weiter.