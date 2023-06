"Schöne Rückkehr": Kirch übernimmt Gladbacher U 19

Personalwechsel im Fohlenstall: Ex-Spieler Oliver Kirch wird nach dem Abgang von Alexander Ende neuer Cheftrainer der U 19 von Borussia Mönchengladbach.

Alexander Ende verlässt Borussia Mönchenglach und übernimmt zur kommenden Saison den Drittligisten SC Verl. "Alex ist kurzfristig mit dem Wunsch an uns herangetreten, zum SC Verl und damit in den Profibereich wechseln zu können. Dem sind wir nun nachgekommen", erklärte Mirko Sandmöller, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, am Freitag.

Ein Nachfolger ist bereits gefunden: Oliver Kirch, der aktuell - gemeinsam mit Borussias U-23-Trainer Eugen Polanski - die Pro-Lizenz-Ausbildung für die höchste Trainer-Lizenz im deutschen Fußball macht, wird neuer Cheftrainer der Gladbacher U 19.

Einst selbst aktiver Borussia-Spieler

Der 40-Jährige schnürte von 2003 bis 2007 als aktiver Spieler selbst die Schuhe für Borussia und absolvierte in dieser Zeit unter anderem 22 Bundesligaspiele sowie ein DFB-Pokalspiel. Im weiteren Verlauf seiner aktiven Karriere lief Kirch auch für Arminia Bielefeld, den 1. FC Kaiserslautern, Borussia Dortmund und den SC Paderborn auf.

Anschließend arbeitete Kirch bei der Arminia als Co-Trainer der U 23 und der U 17, als Teamchef und Cheftrainer der U 19 sowie als Entwicklungscoach, ehe er im Sommer 2021 Cheftrainer der U 19 des Hamburger SV wurde.

"Passt hervorragend zu Borussia"

"In Oliver Kirch gewinnen wir einen Trainer, der sowohl fachlich als auch menschlich hervorragend zu Borussia passt und der seine Bundesliga-Karriere hier begonnen hat. Er wird den jungen Spielern viel für ihren Weg mitgeben können", meinte Sandmöller.

Kirch selbst sagte: "Es ist eine wirklich schöne Rückkehr. Ich freue mich jetzt sehr darauf, die Mannschaft kennenzulernen und mit den Jungs gleich auf den Platz zu gehen. Morgen haben wir schon das erste gemeinsame Testspiel."