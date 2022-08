Schmidt über Weigl: "Er ist ein Top-Spieler - auch für Benfica"

Souverän ist Benfica mit zwei Siegen über Dynamo Kiew in die Champions League eingezogen. Im Rückspiel durfte auch Julian Weigl für 20 Minuten mitmischen.

Spielminute 70: Die Partie war entschieden, die Frage nach dem Sieger aus Hin- und Rückspiel geklärt. In diesem Moment betrat Julian Weigl beim Spielstand von 3:0 für Florentino den Rasen. Zuletzt hatte er unter Benfica-Coach Roger Schmidt keine entscheidende Rolle mehr in Lissabon gespielt und war mit einem Wechsel in die Bundesliga in Verbindung gebracht worden - allen voran zu Borussia Mönchengladbach.

Und doch kam seine Einwechslung nicht ganz überraschend. Bereits vor dem Spiel gegen Kiew hatte Schmidt angekündigt, seinem Schützling Spielzeit zu gewähren. Auch wenn es letztlich nur 20 Minuten waren, konnte Weigl seinen Trainer überzeugen. "Julian war nach seiner Einwechslung wach und sofort da. Er ist ein Top-Spieler, auch für Benfica", betonte Schmidt nach dem Abpfiff.

Schmidt plant Weigl gerne ein, aber nicht als Stammspieler

Schon vor dem Rückspiel in den Champions-League-Play-offs hatte der einstige Leverkusen-Coach sich zu den Gerüchten um Weigl geäußert. "Es gibt vielleicht die Möglichkeit für ihn, den Verein zu wechseln. Das ist am Ende des Tages seine Entscheidung. Wenn er hier bleibt, freue ich mich. Dann haben wir einen guten Spieler. Und dann wird er seine Spiele machen", erklärte Schmidt, ihn durchaus einzuplanen.

Aber eben nicht als Stammspieler. "Im Moment sind Enzo Fernandez und Florentino sehr eingespielt. Deswegen wechselt man dort nicht gerne", ließ sich Schmidt einen Kommentar zu seiner derzeitigen Priorisierung im zentralen Mittelfeld entlocken. Dass Schmidt den 26-Jährigen als Rotationsspieler gerne behalten würde, steht außer Frage. Doch ob dem früheren BVB-Akteur die Dauer der Einsatzminuten ausreicht, steht auf anderen Blatt Papier.