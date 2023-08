Schluss nach den US Open: Isner kündigt Karriereende an

John Isner (38) wird sich in naher Zukunft von der großen Tennisbühne verabschieden. Die US Open sind das letzte Turnier für den US-Amerikaner.

Elf Stunden und fünf Minuten an reiner Spielzeit und über insgesamt drei Tage verteilt dauerte John Isners Duell mit dem Franzosen Nicolas Mahut vor rund 13 Jahren in Wimbledon an - bis heute das längste Tennisspiel in der Historie. Nicht nur aufgrund dessen wird der US-Amerikaner nach seinem bevorstehenden Karriereende weiter in Erinnerung bleiben.

Ein letzter Auftritt bei den US Open

Zwischen 2012 und 2020 galt der mittlerweile 38-Jährige zum Abschluss des Kalenderjahres stets als bestplatzierter US-Amerikaner, von 2010 bis 2019 fand er sich dazu außerdem unter den Top 20 im Ranking wieder. Während seiner aktiven Karriere gewann Isner indes 16 ATP-Einzeltitel - nun steht das Ende seiner Laufbahn unmittelbar bevor: "Nach über 17 Jahren auf der ATP-Tour ist es an der Zeit, sich vom Profitennis zu verabschieden", erklärte Isner via Social Media. "Die US Open", die am kommenden Montag beginnen, "werden mein letztes Turnier sein", führte die aktuelle Nummer 158 der Weltrangliste aus.