Schiedsrichterin zeigt erste Weiße Karte der Fußball-Geschichte

Ein historischer Moment ereignete sich während einer Partie zwischen Benfica und Sporting Lissabon. Erstmals in der Geschichte des Fußballs zeigte eine Schiedsrichterin eine Weiße Karte.

Verwunderung in Portugal: Schiedsrichterin Catarina Campos hat bei einem Pokalspiel in Portugal die erste Weiße Karte in der Geschichte des Fußballs gezeigt. Im Gegensatz zu Gelben und Roten Karten werden mit Weißen Karten keine Strafe ausgesprochen. Mit der Karte, die es bislang nur in Portugal gibt, soll Fair-Play-Verhalten belohnt werden.

Im Pokalspiel der Frauenmannschaften von Sporting und Benfica Lissabon am Samstag hatte ein Anhänger kurz vor der Pause auf der Tribüne über Unwohlsein geklagt. Die Mannschaftsärzte beider Teams eilten sofort herbei und versorgten den Fan, dem es schnell wieder besser ging. Campos zog daraufhin die Weiße Karte und deutete auf beide medizinischen Abteilungen.

Benfica feierte einen ungefährdeten 5:0-Sieg vor 15.032 Zuschauern. Weiße Karten sind in Portugal Teil einer FIFA-Initiative, die "ethische Werte im Sport" fördern soll.