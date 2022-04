Schieber wird neuer Co-Trainer bei Großaspach

Julian Schieber verlässt die TSG Backnang und heuert zur kommenden Saison als Co-Trainer bei der SG Sonnenhof Großaspach an. Schieber soll zudem auch als Chefcoach im Nachwuchsbereich des Regionalligisten tätig werden.

Nachdem am Mittwochvormittag bereits der Abschied von der TSG Backnang bekannt wurde, ist nun die neue Aufgabe des Ex-Stürmers Julian Schieber verkündet worden. Der abstiegsbedrohte Regionalligist Großaspach präsentiert Schieber als neuen Coach der U 17 und als zweiten Co-Trainer im Team von Evangelos Sbonias, der zur neuen Saison die Schwaben übernehmen wird.

Aufgrund der Erfahrungen einer Bundesligakarriere, die Julian Schieber mitbringt, erhofft sich der Sportvorstand Michael Ferber eine weitere Verbesserung des Übergangs von dem Jugend- in den Herrenbereich. "Ich bin absolut davon überzeugt, dass er unseren Dorfklub- Talenten wie auch den Spielern der 1. Mannschaft nicht nur fußballerische, sondern gleichzeitig auch menschlich wertvolle Inhalte mit auf den Weg geben wird", führt Ferber aus.

Nächster Schritt in der Trainerkarriere

"Ich hatte nach meinem Karriereende bereits betont, dass ich als Coach auch im Nachwuchsbereich Erfahrungen sammeln möchte", erklärt Schieber seinen nächsten Karriereschritt in der Pressemitteilung, "bei der SG habe ich nun die Möglichkeit diese Funktion mit einer weiterhin verantwortungsvollen Aufgabe im Aktiven-Bereich zu kombinieren".

In der Bundesliga spielte der 33-Jährige für Stuttgart, Nürnberg, Dortmund, Hertha und Augsburg und sammelte in 167 Spielen 41 Torbeteiligungen. Im VfB- sowie im BVB-Trikot durfte Schieber auch 18-mal in der Champions League auflaufen. Nach seinem Karriereende im vergangenen Sommer unterstützte Schieber den Spielertrainer Mario Marinic als Co-Trainer bei der TSG Backnang.