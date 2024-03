Schicker deutet Scherpen-Verbleib an: "Gespräche beinahe abgeschlossen"

Kjell Scherpen wird mit "sehr großer Wahrscheinlichkeit" auch in der kommenden Saison das Sturm-Tor hüten. Der aktuell verletzte Tormann habe "klar signalisiert", dass er sich einen Verbleib in Graz vorstellen kann. Bei den Gesprächen fehle nur noch die Unterschrift.

Kjell Scherpen soll auch in der nächsten Saison den Sturm-Kasten hüten. GEPA pictures

Der SK Sturm Graz muss sich um eine Personalie schon bald keine Sorgen mehr machen. Tormann Kjell Scherpen wird aller Voraussicht nach in Graz verlängern. Das bestätigt Sportdirektor Andreas Schicker am Sonntag bei "Sky".

"Man kann mit sehr großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass Scherpen in der nächsten Saison wieder bei uns im Tor stehen wird", so Schicker und führt weiter aus: "Es ist so, dass die Gespräche beinahe abgeschlossen sind und es nur noch zu unterschreiben ist." Scherpen selbst habe "klar signalisiert", dass er sich einen Verbleib vorstellen kann.

Aktuell laboriert Scherpen noch an seiner schweren Knieverletzung, ist aber am Weg der Besserung. "Er ist auf einem sehr guten Weg, ist diese Woche wieder zurückgekommen von der Reha in Holland. Da sind wir sehr froh, weil er im Herbst gezeigt hat, dass er ein sehr guter Tormann ist und speziell auch ein super Mensch", erklärt Schicker.