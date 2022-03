Schalke-Leihgabe Harit trumpft auf: "Nie die Schultern hängen lassen"

Für Marseille zeigte Schalke-Leihgabe Amine Harit (24) am Sonntag beim 4:1-Sieg in Brest seine beste Saisonleistung. Bislang soll OM nicht an einem Kauf interessiert gewesen sein - ändert sich das noch?

Bis zum Sonntag hatte Harit gerade einmal 20 von 38 möglichen Einsätzen in allen Wettbewerben bekommen, nur acht davon in der Startelf. Marseille wolle sich nach der Saison nicht um eine feste Verpflichtung bemühen, schrieb noch Anfang März "L'Equipe" - nach einem eigentlich so verheißungsvollem Start für Harit in Marseille im September 2021, mit einer Vorlage in Monaco (2:0) und einem eigenen Treffer gegen Stade Rennes (2:0).

In Brest stand der offensive Mittelfeldspieler dann erstmals seit dem 7. Januar in der Ligue 1 wieder in der Startelf, weil Kapitän Dimitri Payet verletzt ausfiel, und zeigte seine bisher beste Leistung im OM-Trikot: Erst leitete er die frühe Führung durch Gerson mit klugem Steckpass ein, seine Ecke auf Arkadiusz Miliks Kopf führte zum zweiten Treffer Marseilles, und den dritten besorgte der Franco-Marokkaner selbst - als er nach Gersons Schuss aufmerksam blieb und den Abpraller im Netz versenkte.

Es war schwierig, aber dadurch habe ich neue Facetten an mir kennengelernt. Amine Harit über die Phase, in der er bei OM kaum spielte

Von "L'Equipe" gab es dafür die Note 8 von 10. Harit spielte zwar auch ein paar Fehlpässe und ging im Defensivverhalten nicht immer konsequent in die Duelle, spielentscheidend war er beim 4:1-Auswärtssieg aber auch so. In den drei Ligue-1-Spielen zuvor, in denen er keine einzige Minute bekommen hatte, hatte Marseille nur einen Punkt geholt.

"Ja, es war schwierig, aber dadurch habe ich neue Facetten an mir kennengelernt, mental und im Training", sagte er nach dem Brest-Spiel dem Onlinemedium "Le Phoceen" über seine zuletzt geringen Einsatzzeiten. "Ich habe nie die Schultern hängen lassen. Das Sprichwort besagt, dass sich Arbeit auszahlt, und nach einer Weile zahlt sie sich wirklich aus, deswegen fühlt es sich gut an."

Seinen Treffer "bejubelte" Harit, indem er sich beide Ohren mit den Händen zuhielt und dabei den Kopf senkte. Ein Gruß an die Tochter: "Das macht sie, wenn man sie schimpft", sagte er bei "Prime Video". Ob es auch ein Gruß an Trainer Jorge Sampaoli war? Es geht schließlich auch um Harits Zukunft: Im Leihvertrag mit Schalke ist keine Kaufoption verankert, wie es im Sommer für ihn weitergeht, bleibt vorerst offen.

Auch Kolasinac bekommt bei OM nun mehr Spielzeit

Ebenfalls aufsteigende Form zeigt Harits früherer Schalke-Kollege Sead Kolasinac. Der Linksverteidiger war im Januar ablösefrei von Arsenal nach Marseille gewechselt. Weil er in London letztmals im Oktober zu einem Ligaeinsatz gekommen war, brauchte Kolasinac ein wenig Anlauf, gehörte zuletzt aber erstmals zweimal hintereinander zur OM-Startelf - und half am Sonntag mit, den zweiten Tabellenplatz zu erobern.