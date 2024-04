SC Magdeburg bleibt in Flensburg "cool"

4:00Spitzenreiter SC Magdeburg schien in Flensburg eine der größten Hürden auf dem Weg zur Meisterschaft locker zu überwinden, doch nach dem 26:19 gerieten die Gäste noch einmal unter Druck. "Wir führen mit zwei in Flensburg, wo ist das Problem? Cool bleiben", so SCM-Coach Bennet Wiegert in einer Auszeit. Und sein Team blieb cool, siegte mit 32:29.