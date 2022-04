Satte Ausbeute im Ententeich: Draisaitl jetzt bei 50 Toren und 101 Punkten

Leon Draisaitl hat mit einer satten Ausbeute im Spiel bei den Anaheim Ducks seine Chancen auf den Titel in der Torjäger- und Scorerwertung deutlich erhöht. Die NHL am Montagmorgen.

Beim 6:1-Kantersieg der Edmonton Oilers bei den Ducks traf der amtierende MVP im Schlussdrittel zum Endstand und bereitete kurz zuvor das Tor von Brett Kulak zum 5:1 vor. In der Torjägerliste liegt er mit einem Treffer Rückstand hinter Auston Matthews von den Toronto Maple Leafs, in der Scorerwertung hat er mit 101 Punkten vier weniger als sein Teamkollege Connor McDavid, der in Anaheim das 2:0 erzielte (40. Saisontor) und das 1:0 und 4:0 auflegte (65 Assists).

Auf Gretzkys und Kurris Spuren

Draisaitl übertraf damit zum dritten Mal die 100-Punkte-Marke. Darüber hinaus erreichte er zum zweiten Mal 50 Treffer, dies war im Trikot der Oilers bislang nur der Ikone Wayne Gretzky (8), Jari Kurri (4) und Glenn Anderson gelungen.

"Ich bin stolz und sehr glücklich damit, keine Frage. Aber das zeigt auch, wie großartig meine Mitspieler sind. Die bekommen mich in diese Positionen und geben mir den Puck, das ist eine selbstlose Gruppe", sagte Draisaitl. Der Sieg festigte Rang drei in der Pacific Division und damit das Ticket für die Play-offs. Vor zwei Jahren war Draisaitl als erster deutscher Eishockey-Profi bereits der beste Scorer in der NHL.

Edmontons Coach Jay Woodcraft war seinerseits voll des Lobes über Draisaitl. "Was für eine Leistung! Es ist so etwas Besonderes, 50 Tore zu erreichen und die 100 Punkte zu übertreffen", sagte er. Für die Oilers war es der zehnte Sieg in den vergangenen 13 Spielen, der vierte in Serie und zugleich der erste auf fremden Eis seit dem 1. März. "Es sieht so aus, als ob wir uns in die richtige Richtung bewegen", sagte Draisaitl.

Stützle bezwingt Seider

Im Duell zweier deutscher Nationalspieler siegte Tim Stützle mit den Ottawa Senators mit 5:2 gegen Moritz Seider und die Detroit Red Wings. Stützle steuerte die Vorlage zum zwischenzeitlichen 2:1-Führungstreffer für seine Mannschaft bei. Bei Detroit spielte Ex-Nationalgoalie Thomas Greiss.

Mit dem gebürtigen Münchner Nico Daws im Tor - er liebäugelt mit einem Wechsel zum DEB - unterlagen die New Jersey Devils 3:4 gegen die New York Islanders. Torhüter Philipp Grubauer kam beim 4:1 von Seattle Kraken gegen die Dallas Stars nicht zum Einsatz.