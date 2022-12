Sancho weiter außen vor: "Körperliche und mentale Probleme"

Seit Oktober hat Jadon Sancho nicht mehr für Manchester United gespielt. Trainer Erik ten Hag sieht dafür nicht nur physische Gründe.

Viele Anhänger von Manchester United hatten gehofft, dass Jadon Sancho nach der WM 2022 wieder neu angreifen würde. Doch stattdessen ist vollkommen offen, wann der ehemalige Dortmunder überhaupt wieder an einem Mannschaftstraining teilnehmen wird.

"Ich glaube nicht, dass er diese Woche zurückkehren wird", wird Trainer Erik ten Hag in englischen Medien zitiert. Sancho war wegen einer nicht näher definierten "Erkrankung" letztmals am 22. Oktober beim 1:1-Remis beim FC Chelsea für ManUnited aufgelaufen. Zuletzt hielt er sich in den Niederlanden fit.

Nach gutem Saisonstart fiel Sancho in ein Loch

"Wir wollen ihn so schnell wie möglich zurückholen, aber ich kann keine Prognose abgeben, wann das sein wird", so ten Hag weiter, der von "mehreren Gesprächen" mit Sancho berichtete. Bisweilen gebe es gewisse "Umstände, was Fitness und Stimmung angeht". "Wir haben einen Qualitätsabfall und wissen manchmal nicht, wo dieser herkommt. Das passiert meistens schleichend."

Sancho war mit drei Toren in den ersten acht Pflichtspielen gut in die neue Saison gekommen, wurde dann aber nicht für die englischen Nations-League-Auftritte im September nominiert - und fiel anschließend ten Hag zufolge in ein Loch.

Zuletzt löschte Sancho alle Instagram-Beiträge

"Zu Beginn der Saison hat er Tore und Vorlagen gesammelt, aber seine Schlüsselmomente und Schlüsselaktionen wurden immer weniger", sagte ten Hag. Es sei eine Kombination aus "körperlichen, aber auch mentalen" Problemen. "Wir versuchen, das zu ergründen und ihn zurückzuholen."

Sancho, der im Sommer 2021 für 85 Millionen Euro vom BVB nach Manchester gewechselt war, hatte im November alle Beiträge aus seinem Instagram-Account gelöscht und sein Profilbild geschwärzt. Im Trainingslager, das United in der vergangenen Woche in Spanien abgehalten hatte, war der 22-jährige Flügelstürmer nicht dabei gewesen. Für Gareth Southgates WM-Kader hatte er keine Rolle gespielt.