Sané verpasst Abschlusstraining und Auftakt gegen Japan

Die deutsche Nationalmannschaft muss beim WM-Auftakt gegen Japan am Mittwoch auf Bayerns Offensivspieler Leroy Sané (26) verzichten. Das gab der DFB am Dienstagmorgen bekannt.

Aus Katar berichten Matthias Dersch und Oliver Hartmann

Ohne Leroy Sané muss die deutsche Nationalmannschaft am Mittwoch (14 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Japan in die WM starten. Der als Linksaußen fest eingeplante Profi des FC Bayern konnte nach DFB-Angaben wegen Knieproblemen nicht am Abschlusstraining teilnehmen. Damit muss Bundestrainer Hansi Flick in der Offensive umplanen: Für die vier Angriffspositionen in der Startelf gibt es allerdings immer noch mehrere aussichtsreiche Anwärter, allerdings keinen klassischen Linksaußen.

Eine naheliegende Möglichkeit wäre, Jungstar Jamal Musiala dort zu positionieren. Dann könnte Ilkay Gündogan auf die Zehn rücken und Joshua Kimmich sowie Leon Goretzka die Doppelsechs bilden. Damit bliebe Flick die Entscheidung, ob Goretzka oder Gündogan zunächst auf die Bank müssen, erspart.

