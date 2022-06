Sané stürmt weiterhin für die Würzburger Kickers

Die Würzburger Kickers haben den auslaufenden Vertrag von Stürmer Saliou Sané verlängert.

Saliou Sané (li.) und Sebastian Neumann arbeiten auch in Zukunft in Würzburg zusammen. Würzburger Kickers

Nachdem der Angreifer im Winter 2020 aus Karlsruhe nach Würzburg kam, gelang auch prompt der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Insgesamt absolvierte der Mittelstürmer 48 Pflichtspiele für die Kickers und erzielte dabei 16 Treffer. In der nächsten Saison geht die Zusammenarbeit nun in der Regionalliga Bayern weiter.

Wir freuen uns, dass er sich zu den Kickers bekannt hat und die Aufgabe Regionalliga mit uns gemeinsam angehen will. Sportdirektor Sebastian Neumann

"Sali kennt die Kickers. Wir kennen Sali und wissen, was wir an ihm haben und von ihm erwarten können", zeigte sich Sportdirektor Sebastian Neumann nach der Vertragsunterschrift zufrieden. "Neben seinen fußballerischen Qualitäten bringt er eine Menge Erfahrung mit und ist wichtig für unser Teamgefüge. Wir freuen uns, dass er sich zu den Kickers bekannt hat und die Aufgabe Regionalliga mit uns gemeinsam angehen will."

Auch Sanè selbst blickt zuversichtlich in die Würzburger Zukunft: "Die Gespräche mit dem neuen Trainer und den Verantwortlichen haben mich überzeugt, dass sie hier nicht nur wieder etwas aufbauen möchten, sondern dass dies mit der neuen Philosophie vor allem sehr gut möglich ist. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam als Mannschaft mit den Fans im Rücken eine sehr gute Saison spielen werden. Dabei will ich mithelfen."