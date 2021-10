Salzburg-Coach Jaissle zu Adeyemi-Spekulationen: "Medial heißer als intern"

Karim Adeyemi ist für RB Salzburg wohl eine Nummer zu groß geworden, über einen Wechsel des deutschen Jung-Nationalspielers im Sommer wird heftig spekuliert. Diese lassen seinen Coach Matthias Jaissle allerdings kalt.

Erst am Wochenende waren Adeyemis Vater Abbey und Berater Thomas Solomon in München, es sollen Gespräche über einen möglichen Wechsel des Angreifers zum FC Bayern stattgefunden haben. Doch auf den 19-Jährigen haben auch andere Vereine ein Auge geworfen, Interesse wird aus der Bundesliga noch Borussia Dortmund und RB Leipzig sowie international dem FC Liverpool nachgesagt.

Die Gerüchte um die Zukunft des pfeilschnellen Angreifers haben Salzburgs Coach Matthias Jaissle bisher kalt gelassen, ein Gespräch mit dem Umworbenen sah er nicht als notwendig an. "Grundsätzlich pflege ich schon einen engen Austausch mit meinen Spielern, so auch mit Karim", sagte der 33-Jährige am Dienstag auf der Pressekonferenz des österreichischen Doublesiegers zum Champions-League-Duell am Mittwochabend (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den VfL Wolfsburg. Aber: "Das Thema ist tatsächlich medial etwas heißer als intern", so Jaissle. "Karim ist komplett fokussiert auf die Aufgabe hier, und ich glaube, er hat hier noch viele Schritte vor sich, die er gehen kann." Dabei, sagte Jaissle, befinde sich Adeyemi "auf einen guten Weg".

Wie weit Adeyemi auf seinem Weg ist, der ihn erst im September zum Debüt in der deutschen Nationalmannschaft verholfen hat, davon kann man sich am Mittwochabend überzeugen. Am Wochenende hatte er im Ligaspiel der Salzburger beim SCR Altach (1:1) wegen Adduktorenproblemen nicht einmal im Kader gestanden. "Er ist zu 100 Prozent fit", zerstreute Jaissle Fragen nach der Einsatzfähigkeit Adeyemis. "Sein Fehlen am Wochenende war eine reine Vorsichtsmaßnahme." Sollte im Abschlusstraining am Abend "nichts mehr passieren", wird Adeyemi gegen die Wölfe in der Startelf stehen.

