Salihamidzic lobt Sané: "Kann einer der besten Spieler in Europa werden"

Konzentriert, seriös, dank des starken Leroy Sané auch glanzvoll: Der Start in die Champions League 2022/23 ist dem FC Bayern mit einem 2:0 bei Inter Mailand geglückt. Nun wartet in diesem Wettbewerb am kommenden Dienstag Robert Lewandowski mit seinem FC Barcelona und damit die bislang härteste Prüfung dieser Saison.

Aus Mailand berichtet Frank Linkesch

In großen Namen steckt nicht immer großer Fußball. Inter Mailand belegte diese These, die Italiener waren trotz einer Druckphase zu Beginn der zweiten 45 Minuten kein Gegner, der den FC Bayern ernsthaft gefährden konnte. Durch das 2:0 baute er beeindruckende Serien aus: Auch der vierte Vergleich mit Inter in San Siro endete mit einem Sieg, es war der 19. Auftakterfolg in die Königsklasse in Folge, die jüngsten zehn alle zu Null. Und seit nunmehr 29 Gruppenspielen sind die Münchner bei 26 Siegen und drei Remis ungeschlagen.

Startelf: Nagelsmann lag goldrichtig

Trainer Julian Nagelsmann lag mit seiner Aufstellung richtig, musste dadurch aber auch Hochkaräter enttäuschen. Der so stark in die Saison gestartete Jamal Musiala kam erst spät als Joker, er besitzt offensichtlich (noch) nicht den Kredit wie andere. Auch Serge Gnabry, Leon Goretzka oder Dayot Upamecano saßen zunächst draußen.

Dafür glänzen andere. Matthjis de Ligt wird mehr und mehr zum souveränen Abwehrchef, der ohnehin gesetzte Joshua Kimmich gefiel als Denker und Lenker im Mittelfeld und leitete mit einem traumhaften Pass das 1:0 durch den Mann des Abends ein: Leroy Sané.

Der Nationalspieler scheint sein schwieriges, sportlich schwaches erstes Halbjahr 2022 hinter sich zu haben, er bestach auch in Mailand durch Einsatz, Spielwitz und Effizienz. Vor dem 1:0 nahm er Kimmichs Ball technisch perfekt an und vollendete, das Eigentor zum 2:0 erzwang der 26-Jährige nach doppeltem Doppelpass mit dem ansonsten dieses Mal weniger auffälligen Kingsley Coman. Das Scheinwerferlicht im Giuseppe-Meazza-Stadion gehörte Sané, der von seinem Sportvorstand anschließend ein kräftiges Lob kassierte: "Es macht Spaß, Leroy zuzuschauen, er soll einfach so weitermachen", sagte Hasan Salihamidzic und fügte an: "Wenn er Lust hat und seine Qualitäten auf den Platz bringt, kann er einer der besten Spieler in Europa werden."

Zu denen gehört Robert Lewandowski zweifelsfrei, schon nach Abpfiff war der Ex-Kollege Thema, mussten die Bayern-Spieler Fragen zu ihm und dem Kräftemessen mit Barcelona am kommenden Dienstag beantworten. "Wir freuen uns absolut auf das Duell, nicht nur wegen Robert. Das ist ein Gipfeltreffen in unserer Gruppe, gerade nach diesem Start", sagte Thomas Müller. Lewandowski hatte gegen Viktoria Pilsen beim 5:1 dreimal getroffen, ihn gilt es in der Allianz-Arena zu stoppen. Der Sieger wird die besten Karten beim Kampf um den Gruppensieg in den Händen halten und könnte getrost fürs Achtelfinale planen. Bayerns Trumpf nach dem Abend in San Siro heißt Leroy Sané.