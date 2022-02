Salah bringt Klopp zum Lachen - Mané fehlt Liverpool noch

Nach seinem unglücklichen Afrika-Cup-Abschluss steht Mohamed Salah Liverpool schon am Donnerstag wieder zur Verfügung. Jürgen Klopp über seine beiden Finalisten.

Während Sadio Mané die kurze Nacht auf Montag mit dem Pokal im Bett verbrachte, musste Mohamed Salah ein Afrika-Cup-Finale verdauen, das ein besonders bitteres Ende für ihn bereit hielt: Weil er im Elfmeterschießen als fünfter Schütze vorgesehen war, zwei Teamkollegen aber vorher scheiterten, musste er tatenlos mit ansehen, wie Ägypten gegen den Senegal mit 2:4 i.E. verlor.

Zeit zur Trauer will er sich aber offenbar nicht gewähren. "Ich habe mit ihm gesprochen", berichtet sein Trainer Jürgen Klopp am Dienstag auf der Website des FC Liverpool. "Und so ziemlich das Erste, was Mo zu mir gesagt hat, war: 'Ich bin bereit.' Haha!"

Salah kehrte am Dienstag nach Liverpool zurück und ist schon im Premier-League-Spiel gegen Leicester am Donnerstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder eine Option. "Er ist ein erfahrener Spieler und ein physisches Monster. Wir werden sehen, wie er sich morgen fühlt", so Klopp. Man werde nichts überstürzen. "Aber wenn es ihm gut geht, werden wir auch nicht aus den falschen Gründen auf ihn verzichten."

Mané: "Dieser Sieg bedeutet mir mehr als die Champions League"

Bei Mané dagegen gebe es "keine Chance" auf einen Einsatz, sagte Klopp, "er ist noch nicht einmal da". Der Flügelstürmer werde frühestens am Donnerstag in Liverpool landen. "Es bedeutet ihm, seinen Leuten, dem Senegal alles. Wir respektieren das total und hatten niemals in Erwägung gezogen, ihn zurückzubeordern oder ähnliches."

Mané, der gegen Ägypten den entscheidenden Elfmeter verwandelte, hatte seinen ersten Afrika-Cup-Triumph als "besten Moment" seines Lebens bezeichnet. Der Sieg bedeute ihm gar "mehr als die Champions League", die er 2019 mit Liverpool gewann.

"Ich finde, beide haben ein großartiges Turnier gespielt", lobte Klopp seine Schützlinge nach seinem "emotional merkwürdigen" TV-Abend am Sonntag, bei dem er beiden die Daumen drückte. "Die Verantwortung, die sie auf ihren Schultern tragen, ist absolut riesig, der Druck absolut wahnsinnig. Ich kann mir nicht mal vorstellen, wie es sich anfühlen muss. Sie tragen so ziemlich ein ganzes Land."