Sabitzer jubelt über Finaleinzug: "Momente, die der Fußball schreibt"

Mit Marcel Sabitzer steht ein Österreicher im Finale der Champions League. Der 30-Jährige setzte sich im Halbfinale sensationell gegen Paris Saint-Germain durch. Für ihn eine Genugtuung, ist er doch vor vier Jahren mit Leipzig an PSG im Semifinale gescheitert.

Vor vier Jahren stand Marcel Sabitzer erstmals im Champions-League-Semifinale. Damals scheiterte er mit RB Leipzig an Paris Saint-Germain am Ende deutlich. "Ich habe schon immer den Traum gehabt, einmal im Champions League Finale zu sein", sagte Sabitzer zu "Sky". Und er hat seinen Traum nie aufgegeben und am Dienstag verwirklicht. Mit Borussia Dortmund bezwang der Österreicher PSG gleich doppelt und steht somit völlig verdient im Endspiel. "Heute konnte ich das zum Glück umdrehen. Das ist etwas besonderes, Wembley noch dazu. Das ist wirklich ein perfekter Ort, um Geschichte zu schreiben."

Wir haben eine sehr schwere Gruppe gehabt. Keiner hat uns etwas zugetraut. Marcel Sabitzer

Dabei hat es zu Saisonbeginn absolut nicht danach ausgesehen, dass der BVB in der Königsklasse so weit kommen könnte: "Wir haben eine sehr schwere Gruppe gehabt. Keiner hat uns etwas zugetraut. Wir haben nach zwei Spielen einen Punkt gehabt. Dann musst du es erstmal ins Finale schaffen." Dass es Schwarz-Gelb dennoch ins Endspiel geschafft hat, zeige also auch die Moral der Mannschaft. "Wir haben einen Traum gehabt und wir haben ihr wahrgemacht. Das sind Momente, die der Fußball schreibt."

Besonderer Abend für Reus und Hummels

Das Finale steigt am 1. Juni (21 Uhr, LIVE! bei kicker), die Vorfreude bei Sabitzer ist schon jetzt enorm: "Ich kann es kaum erwarten. Klar, es sind noch ein paar Wochen, aber es wird einfach geil." Ein ganz besonderes Spiel wird das Finale auch für die BVB-Legenden Marco Reus und Mats Hummels, die schon 2013 bei der letzten Final-Teilnahme mit dabei waren. Damals musste sich der BVB in einem deutschen Endspiel den Bayern, die am Mittwoch ebenfalls ins Finale einziehen könnten, geschlagen geben. Reus sagte am späten Dienstagabend bei Prime Video: "Jetzt müssen wir ihn auch holen, sonst wäre es scheiße."

Den Fokus nur auf das Finale legen kann die Borussia allerdings nicht. Denn auch in der Bundesliga hat der BVB noch zwei Spiele vor der Brust. Gegen Mainz und Darmstadt will die Elf von Edin Terzic nach Möglichkeit sechs Punkte holen und könnte dadurch noch RB Leipzig von Rang vier verdrängen.