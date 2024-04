Saarbrückens Top-Torjäger Brünker: "Es kann verbal auch mal eklig werden"

Mit Drittligist 1. FC Saarbrücken sorgt Kai Brünker im DFB-Pokal aktuell für Furore. Der 29-Jährige hat mit dem FCS drei Bundesligisten aus dem Wettbewerb geworfen, nun kommt es im Halbfinale zum brisanten Südwestderby gegen Kaiserslautern.

Im vergangenen Sommer wechselte er aus Magdeburg zum 1. FC Saarbrücken - und Kai Brünker erwies sich gleich als Volltreffer. Auch und gerade im DFB-Pokal. In der 1. Runde erzielte der gebürtige Villingen-Schwenninger gegen den KSC in der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer, beim 2:0 im Achtelfinale gegen Eintracht Frankfurt traf er zur Führung und im Viertelfinale gegen Borussia Mönchengladbach ließ er den Ludwigspark mit seinem Tor zum 2:1 erneut in der Nachspielzeit beben.

Die spektakuläre Reise geht nun weiter: Im Derby gegen Kaiserslautern (Dienstag, 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) hofft Brünker auf einen typischen Saarbrücker DFB-Pokal-Abend und den nächsten Überraschungscoup, auch wenn FCK-Coach Friedhelm Funkel dem Drittligisten von der Saar gleich mal die Favoritenrolle zugeschoben hat. "Das ist natürlich clever von ihm", erklärt der bullige Angreifer des FCS im Interview der Dienstagsausgabe des kicker, "man muss sich aber nur den Klassenunterschied anschauen, um zu sehen, dass Kaiserslautern der Favorit ist."

Klar hat uns der Platz geholfen, weil er für die Bundesligisten nicht einfach zu bespielen war. Aber … Kai Brünker

Dass die Blau-Schwarzen den FC Bayern, Frankfurt und Gladbach ausgeschaltet haben, hat jedenfalls Eindruck hinterlassen. "Wir hatten da richtige Kracher, die Siege gleichen einem Wunder. Man sieht daran aber auch unsere Qualität und vor allem unseren Teamspirit, bis zum Schluss und darüber hinaus alles zu geben. Mit den Siegen haben wir uns schon Respekt verschafft", glaubt Brünker, Botschafter des Vereins "Wir helfen Kindern e.V.".

Ein großes Thema rund um den Pokal war und ist der schlechte Rasen des Ludwigsparkstadions, für den die Stadt als Eigentümer zuständig ist. "Klar hat uns der Platz geholfen, weil er für die Bundesligisten nicht einfach zu bespielen war", so Brünker. "Wie sich die Spielverläufe entwickelt haben, war aber viel entscheidender: In der 70. Minute stand es immer noch unentschieden - dann entwickelt sich etwas in den Köpfen der Spieler und Fans. Dadurch wird auch der Gegner verunsichert. Also ja: Der Platz hat einen Anteil. Wichtiger aber waren wir als Mannschaft in Verbindung mit den Fans."

Spitzname Panzer? Das sind die Hintergründe

Sein Spitzname Panzer wurde dem gelernten Elektriker im Jahr bei Bradford City in England verpasst. Der Angreifer wurde 2019 bei einer 2:1-Führung eingewechselt, wollte etwas auf Zeit spielen. "Ich hatte den Ball deshalb unter meinem Arm eingeklemmt, zwei Spieler von Portsmouth kamen auf mich zugelaufen und sind an mir abgeprallt", so Brünker. "Unsere Heim-Fans haben das aber total abgefeiert, und danach ist Twitter mit dem englischen Begriff 'tank' explodiert. Bei meiner nächsten Station bei Sonnenhof Großaspach gab es dann noch einen Kai, zur Unterscheidung wurde bei mir aus 'tank' der Panzer."

Sein aktueller Klub wurde als einziges der vier aktuell verbliebenen Teams nie Pokalsieger, stand im Gegensatz zu Kaiserslautern, Leverkusen und Düsseldorf nie im Endspiel. Immerhin schaffte es der 1. FCS aber bereits fünfmal ins Halbfinale: zweimal als Erstligist, einmal als Zweitligist, aktuell als Drittligist und 2019/20 sogar als - bislang einziger - Viertligist. Damals scheiterten die Saarländer in der Corona-Zeit vor leeren Rängen an Bundesligist Leverkusen, gegen Zweitligist Kaiserslautern wird es vor ausverkauftem Haus nun aber umso heißer hergehen. Brünker ist sich sicher: "Es wird viele Zweikämpfe und von beiden Seiten auch ein paar Wortgefechte geben, da kann es verbal auch mal eklig werden."

Im Interview der Dienstagsausgabe des kicker (ab Montagabend, 22 Uhr, auch digital abrufbar als eMagazine ) äußert sich Brünker zudem über sein Lieblingswetter und seine Ausbildung als Elektriker, über das Trikot von Harry Kane und natürlich das Pokalfinale in Berlin.