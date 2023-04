Saarbrücken triumphiert erstmals in der Tischtennis-Champions-League

Der 1. FC Saarbrücken hat am späten Montagabend in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf in seinem zweiten Champions-League-Finale zum ersten Mal den Titel in der Tischtennis-"Königsklasse" gewonnen.

Reckten zum ersten Mal die Champions-League-Trophäe nach oben: Der 1. FC Saarbrücken. IMAGO/Beautiful Sports