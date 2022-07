4:2 - Kleines Torfestival zum Farke-Einstand

Borussia Mönchengladbach hat das erste Testspiel unter der Regie des neuen Cheftrainers Daniel Farke gewonnen. Bei Drittligist Rot-Weiss Essen siegten die Fohlen durch Tore von Marcus Thuram (2), Alassane Plea und ein Eigentor von Essens Meiko Sponsel 4:2.

Vom Start weg entwickelte sich ein flottes und unterhaltsames Spiel, in dem beide Mannschaften mit viel Offensivdrang agierten und zu zahlreichen Torchancen kamen. Daniel Farke brachte bei seinem ersten Testspiel auf der Borussen-Bank Marcus Thuram in der Spitze und dahinter eine Offensivreihe, in der der 18 Jahre alte Sommereinkauf Oscar Fraulo seine Premiere feierte und mit einigen technisch guten Aktionen gefiel.

Der Mann der ersten 45 Minuten hieß allerdings Thuram, der in der Spitze immer wieder gefährlich auftauchte und an allen drei Gladbacher Treffern beteiligt war. Beim 1:0 veredelte der Franzose eine Kombination über den spielstarken Lars Stindl und den offensivfreudigen Luca Netz. Dem 2:0 durch den verwandelten Foulelfmeter von Plea ging ein Foulspiel von Essens Keeper Jakob Golz an Thuram - der von Stindl traumhaft freigespielt wurde - voraus. Das dritte Borussen-Tor erzielte wiederum Thuram per Flugkopfball nach Flanke von Plea. Offensiv wusste die Farke-Elf vollauf zu überzeugen.

Hinten offenbarten sich Lücken

Das galt allerdings nicht für die Abwehrleistung der Mannschaft. Hinten offenbarten sich große Lücken und erhebliche Abstimmungsprobleme gegen die flinken Essener. Tobias Sippel musste einige Male für seine Vorderleute retten und wurde dann selbst überrascht, als Cedric Harenbrock nicht aus dem Halbfeld flankte, sondern den Ball mit Wucht im Kasten unterbrachte. Mit mehr Konsequenz im Abschluss hätte für den Drittligisten im ersten Durchgang deutlich mehr als das eine Tor herausspringen können.

Im zweiten Durchgang ging es auf Gladbacher Seite mit komplett neuer Elf und einer echten Nachwuchsriege weiter - aber auch den gleichen Schwierigkeiten wie vor der der Pause. Ein kapitales Missverständnis zwischen Moritz Nicolas und Enrique Lofolomo nutzten die Essener - ab jetzt mit dem Ex-Gladbacher Kevin Holzweiler auf dem Platz - in Person von Simon Engelmann zum Anschlusstreffer.

RWE "bedankte" sich seinerseits für die Einladung und traf dann durch Meiko Sponsel ins eigene Tor. Weitere Gelegenheiten boten sich auch in der Folgezeit auf beiden Seiten. Tore fielen allerdings nicht mehr, es blieb beim 4:2 aus Sicht der Gladbacher, die im Spiel nach vorne große Spielfreude versprühten, sich aber in der Defensivarbeit deutlich steigern müssen.

RW Essen

1. HZ: Golz - Plechaty, Heber, Bastians, Herzenbruch - Rother, Tarnat, Harenbrock - Loubongo, Berlinski, Young

2. HZ: Wienand - Sponsel, Rios Alonso, Kourouma, Rüth - Tarnat, Dürholtz, Krasniqi - Holzweiler (70. Kesim), Engelmann, Kefkir

Gladbach

1. HZ: Sippel - Herrmann, Friedrich, Beyer, Netz - Kramer, Neuhaus -Stindl, Fraulo, Plea - Thuram

2. HZ: Nicolas - Walde, Gaal, Lofolomo, Kemper - Reitz, Lockl - Quizera, Noß, Skraback (84. Meuer) - Asallari