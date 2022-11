Rune bezwingt nach großer Energieleistung Djokovic und gewinnt Paris

Holger Rune gewann nach Satzrückstand in einem epischen Finale gegen Novak Djokovic sein aller erstes Masters überhaupt.

Djokovic erwischte den besseren Start ins Match, breakte Rune früh zum 3:1 und brachte Satz eins nach 36 Minuten in trockene Tücher. Schlüsselszene des Durchgangs war sicherlich das Break im vierten Spiel, in dem dem Dänen gleich zwei Doppelfehler unterliefen.

Der "Djoker" befand sich auf dem Weg zu seinem sieben Titel in Paris und kam zu Beginn des zweiten Satzes direkt drei Breakmöglichkeiten, nutzte diese aber nicht. Das war ein Wendepunkt, denn urplötzlich war der Rune voll da - und nahm im Anschluss seinem Gegnerspieler nun seinerseits das Service ab. Analog zu Satz eins reichte das zum Satzgewinn, den der 19-Jährige nach 44 Minuten mit 6:3 eintütete.

Die Entscheidung musste also im dritten Durchgang fallen. In diesem glückte dem Serben das frühe Break, doch diesmal konnte er dieses nicht halten. Nach 1:3 hieß es wieder 3:3 - ein spannendes Finish bahnte sich an. Rune, der 2021 bei den US Open das bislang einzige Duell gegen Djokovic nach großem Fight mit 1:3 verloren hatte, erwies sich als bärenstark und eiskalt in der Verwertung seiner Breakchancen.

Rune setzt sich in einem dramatischen Finish durch

Zwei hatte er gehabt und beide hatte er genutzt, das wusste auch Djokovic, der beim Stand von 5:5 wieder gegen den Aufschlagverlust servieren musste und nach halbgarem zweiten Aufschlag eine Vorhand lang ins Aus schickte.

Rune servierte auf einmal zum Matchgewinn auf und lag plötzlich 0:30 hinten. Ein Ass und ein Service Winner sorgten aber fürs 30:30, doch Djokovic kämpfte und erzwang den Breakball, den der junge Däne aber mutig mit seinem 42. Winner (!) abwehrte. Es entwickelte sich ein Drama, in dem Djokovic immer wieder zu Breakchancen (sechs an der Zahl) kam, diese aber nicht nutzte - phasenweise boten beide Athleten absolutes Weltklasse-Tennis, die Zuschauer hielt es nicht mehr auf den Sitzen.

So kam es, wie es kommen musste. Rune nutzte nach über 16 Minuten, die dieses Aufschlagspiel gedauert hatte, seinen zweiten Matchball und feierte mit 3:6, 6:3, 7:5 den bislang größten Erfolg seiner Laufbahn.