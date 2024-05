Rummenigge warnt vor "Vergötterung" Musialas - und spricht offen über Bellingham

Mit Jamal Musiala und Jude Bellingham könnten zwei einstige Weggefährten entscheidende Rollen im Halbfinal-Rückspiel der Königsklasse zwischen Bayern und Real einnehmen. Karl-Heinz Rummenigge hat eine klare Meinung zum talentierten Duo.

Im Halbfinal-Hinspiel am vergangenen Dienstag in München hatte Jamal Musiala (kicker-Note 2) im Direktvergleich klar die Nase vor Jude Bellingham (4). Im Kollektiv aber fing Real Madrid die blasse Leistung Bellinghams auf, am Ende nahmen die Königlichen ein 2:2 mit in die spanische Hauptstadt. Dort, im legendären Santiago Bernabeu, steigt am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) das mit Spannung erwartete Rückspiel.

Wegen seiner schmerzhaften Sehnenreizung im Knie reiste Musiala nicht mit den Bayern zum Bundesliga-Auswärtsspiel in Stuttgart (1:3) am vergangenen Samstag, um sich für das Champions-League-Duell mit Real zu schonen. Und um eine entscheidende Rolle einzunehmen?

Karl-Heinz Rummenigge, 2021 als Vorstandschef in München zurückgetreten, warnt vor der Überhöhung des 27-maligen deutschen Nationalspielers (zwei Tore). "Was wir vermeiden müssen, ist, dass wir ihn jetzt schon vergöttern", macht der 68-Jährige in einem Interview mit der spanischen Zeitung AS deutlich: "Gott hat ihm ein überdurchschnittliches Talent gegeben, aber er hat seine Grenzen noch nicht erreicht."

In Deutschland würde man Musiala einen "Bärendienst" erweisen, "wenn wir ihn jetzt schon in den Himmel heben, denn das hilft nicht. Das wird nur Erwartungen wecken, die kontraproduktiv sind." Der gebürtige Stuttgarter, auch einer der großen Hoffnungsträger mit Blick auf die Heim-Europameisterschaft, brauche nicht noch mehr Ballast auf seinen Schultern.

Bellingham? "Er macht alles gut"

Eine klare Meinung hat Rummenigge auch zu Bellingham. "Man sollte Real Madrid dazu beglückwünschen, ihn verpflichtet zu haben. Er schießt Tore, gibt Vorlagen, läuft, kämpft, erholt sich richtig. Er macht alles gut", lobt der Europameister von 1980. Offen gesteht der langjährige Bayern-Macher, der bei der schwierigen Trainersuche zur Diskretion mahnt, ein: "Er hat die Entscheidung für Madrid sehr früh getroffen, und ich kann nur sagen, dass man in Dortmund sehr froh war, als man begriffen hat, dass Bayern keine Chance mehr hatte, sich in den Weg zu stellen."

Die natürlichen Führungsqualitäten Bellinghams sowie dessen 32 direkte Torbeteiligungen in 38 Pflichtspielen für Real hätten auch den Bayern in der schwierigen Saison 2023/24 gut zu Gesicht gestanden.