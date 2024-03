Rummenigge: Bayern-Saison wäre bei CL-Aus "sehr schlecht"

Der FC Bayern steht vor einem richtungsweisenden Champions-League-Duell mit Lazio Rom. Karl-Heinz Rummenigge warnt vor dem Gegner - und vor einem Ausscheiden.

Die Lage in München ist angespannt. Nach zuvor drei Niederlagen am Stück gewann der deutsche Rekordmeister zwar das Heimspiel gegen RB Leipzig mit 2:1, stolperte dann aber auswärts über den SC Freiburg (2:2). Die Chancen in der Meisterschaft sind erheblich gesunken, im DFB-Pokal strich Bayern bereits in der zweiten Runde bei Drittligist Saarbrücken die Segel. Umso größere Bedeutung kommt dem Abschneiden in der Champions League zu.

Dort ist der Viertelfinal-Einzug mit Blick auf die 0:1-Niederlage in Rom allerdings in Gefahr. Und dass die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel den Vergleich im Heimspiel einfach so kippt, ist aktuell keine Selbstverständlichkeit. Das macht auch der langjährige Vorstandschef Karl Heinz-Rummenigge im Interview bei der Gazzetta dello Sport deutlich: "Wir unterschätzen niemanden. Und ich weiß, dass die Italiener gut verteidigen können."

Es sei "keine ausgemachte Sache, dass Bayern das Achtelfinale übersteht". Der Champions-League-Sieger von 2020 müsse sich den Sieg schon "verdienen". Die Gazzetta dello Sport schreibt von einer "goldenen Gelegenheit", die Lazio mit "Mut, Taktik, Laufbereitschaft und Qualität" nutzen könne.

Wird Leverkusen Meister, wäre das "kein Drama"

Bayern will die Überraschung von München mit allen Mitteln verhindern. Für Rummenigge die einzige Chance, die Saison in gewisser Weise zu "retten". "Sollten wir ausscheiden, würde die Saison schlecht enden, sehr schlecht", stellte der 68-Jährige klar. Sollte Leverkusen die FCB-Titelserie (elf Meisterschaften in Folge) in der Bundesliga stoppen, sei es zwar "kein Drama", aber "man muss eine Saison mit Stil und Würde spielen", sagt Rummenigge unmissverständlich.

Weil der Abschied von Thomas Tuchel im kommenden Sommer indes beschlossene Sache ist, brodelt die Gerüchteküche. Eine öffentliche Diskussion, an der sich Rummenigge nicht beteiligen will - aus Gründen. "Wir wollen nicht geheimnisvoll tun, aber es ist noch nichts entschieden."