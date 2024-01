Rugby-Welt geschockt: Top-Talent Rees-Zammit entscheidet sich für den NFL-Traum

Louis Rees-Zammit galt bei vielen Experten als künftiger Rugby-Superstar, nun gibt das walisische Top-Talent die prognostizierte Weltkarriere auf - für den Traum von der NFL.

Nicht nur für den "Guardian" war es ein "shock move". Wenige Minuten bevor die Waliser ihren Kader für das anstehende Six-Nations-Turnier bekanntgaben, ließ Rees-Zammit die Bombe via Instagram platzen. Er kehrt dem Rugby mit sofortiger Wirkung den Rücken, um am International Player Pathway Programm (IPPP) der National Football League teilzunehmen. Sein englischer Klub Gloucester legt dem 22-Jährigen, der eine Karriere in der NFL als "lang gehegten Traum" bezeichnete, keine Steine in den Weg.

"Ich hatte die unglaubliche Ehre, für mein Land Rugby zu spielen - und als stolzer Waliser habe ich das nie als selbstverständlich angesehen", erklärte Rees-Zammit in seinem Beitrag. "Ich glaube jedoch, dass dies der richtige Zeitpunkt für mich ist, um ein weiteres berufliches Ziel zu verwirklichen: American Football in den USA zu spielen. Solche Gelegenheiten bieten sich nicht sehr oft."

Über das IPPP erhält der pfeilschnelle Waliser im Rahmen eines zehntägigen Training Camps in Miami die Chance, sich für einen Vertrag bei einem der 32 NFL-Teams zu empfehlen. Diesen Schritt hatte aus seiner Sportart zuletzt Christian Wade gewagt, der sich 2019 einen Platz im Pre-Season-Kader der Buffalo Bills verdiente. Ein NFL-Spiel absolvierte Wade jedoch nie. Inzwischen spielt er wieder Rugby in Frankreich. Ähnlich war es zuvor Christian Scotland-Williamson bei den Pittsburgh Steelers und Alex Gray bei den Atlanta Falcons ergangen.

Zu den großen Erfolgsgeschichten des IPPP gehören der australische Tackle Jordan Mailata (Philadelphia Eagles) und der Stuttgarter Jakob Johnson (zuletzt Las Vegas Raiders).

Das walisische Rugby verliert in jedem Fall eines seiner größten Talente. Sein großes Potenzial hatte Rees-Zammit schon bei der vergangenen WM in Frankreich aufblitzen lassen. Auf welcher Position er sich in der NFL sieht, ist nicht bekannt. Der 1,91 Meter große Außenbahnspieler läuft die 100 Meter in unter elf Sekunden.