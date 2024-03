Rüdiger verspricht Besserung - und lobt Tah in höchsten Tönen

Als Teamkollege bei Real Madrid hat sich Antonio Rüdiger immer wieder für ein Comeback von Toni Kroos in der Nationalmannschaft ausgesprochen. Am Mittwoch, einen Tag nach der Kroos-Rückkehrer, sprach der Verteidiger dann vor den Medien - als ein Achsenteil von Julian Nagelsmann.

Die zentrale Achse des Bundestrainers Julian Nagelsmann zeichnet sich immer mehr ab. Dass Manuel Neuer wieder die Nummer 1 ist, hatte der 36-Jährige schon vor Weihnachten bei das aktuelle Sportstudio angekündigt, in Frankfurt erfuhren es nun auch der Bayern-Keeper und sein Rivale Marc-André ter Stegen. Vor dem Tor soll Rüdiger die Innenverteidigung mit Jonathan Tah bilden, im Mittelfeld sind Kroos und eine Position weiter vorn Ilkay Gündogan gesetzt - für Rüdiger ausreichend Qualität auf allen Positionen. Von vorn bis hinten. "Wir haben im Tor absolute Top-Leute", sagt der 31-Jährige, ganz unabhängig von der nun festgelegten neuen, alten Reihenfolge.

Abwehrchef Rüdiger über Tah: "Er hat sich die Position verdient"

Dass er im Abwehrzentrum von Nagelsmann als Chef auserkoren wurde, bestätigt Rüdiger ("Ja, das hat er mir so gesagt"), und jenem neuen Nebenmann, den er führen soll, bescheinigt er "einen überragenden Weg" - Jonathan Tah. Der Leverkusener war im Nationalteam lange Zeit ein Hinterbänkler, hat in einer herausragenden Saison mit Bayer Leverkusen aber zum Überholmanöver angesetzt: "Er war sehr jung in der Bundesliga, hatte dann seine kleine Delle. So etwas gehört dazu, das war sein Lernprozess. Aber jetzt gibt es in der Bundesliga keinen Besseren." Und damit auch keinen geeigneteren Nebenmann: "Jonathan", lobt Rüdiger, "macht es sehr gut, er hat sich diese Position verdient."

Ausschließlich in den höchsten Tönen spricht der Ex-Stuttgarter auch von Kroos. "Er ist ein Weltklasse-Spieler, über sein Leistungsvermögen müssen wir nicht groß reden." Für Rüdiger ist ein anderer Punkt elementar: "Er ist wieder hier, weil er es unbedingt will. Er will der Mannschaft helfen. Das ist entscheidend."

Laut den Spaniern ist das deutsche Team "überragend"

Dass die deutsche Nationalmannschaft jede Hilfe gebrauchen kann, ist unstrittig. Rüdiger aber ist überzeugt davon, dass sie sich in erster Linie einmal selbst helfen muss. In seiner sportlichen Wahlheimat Spanien, verrät er, "ist Deutschland immer noch ein respektiertes Land. Ich kann nach den letzten Ergebnissen nicht viel Gutes erzählen, aber alle dort sagen immer noch: Eure Mannschaft ist überragend." Rüdiger schiebt seine Sicht der Dinge nach: "Von den Namen her, auf dem Papier."

Damit die vermeintliche Qualität auch auf dem Platz wieder sichtbar wird, fordert der Abwehrchef vor dem Doppelpack in Frankreich am Samstag und dem darauffolgenden Dienstag gegen die Niederlande "eine Reaktion, was die Basics angeht. Taktik", sagt er, "ist das eine, aber für uns geht es um die Bereitschaft, die muss gegeben sein." Er verspricht: "Wir wissen, was wir tun müssen mit diesem Kader." Einer, dessen zentrale Achse steht.