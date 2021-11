Rückschlag vor Einstieg: Xavi muss wochenlang auf Ansu Fati verzichten

Auf das 3:3 nach 3:0-Führung folgt für den FC Barcelona die nächste schlechte Nachricht: Ansu Fati (19) wird wochenlang ausfallen.

Am Montagmittag stellt der FC Barcelona Xavi als neuen Trainer vor. Mit der Klublegende soll alles besser werden, bis dahin wurde zuletzt aber alles schlechter.

Das 3:3 nach 3:0-Führung am Samstag in Vigo war ein weiterer Tiefpunkt in einer an Tiefpunkten schwer zu überbietenden Saison. Mit Eric Garcia (Wade) und Ansu Fati (Oberschenkel) mussten zudem zwei Youngster ausgewechselt werden, letzterer fehlt nach Angaben der in Katalonien ansässigen "Mundo Deportivo" nun vier Wochen.

Bevor Xavi also überhaupt erst einsteigt, muss er schon den ersten Rückschlag verdauen. Neben Ansu Fati und Garcia fehlen unter anderem auch Sergio Aguero, Ousmane Dembelé, Nico, Sergino Dest, Pedri und Martin Braithwaite. Und in der Liga ist Barça Neunter, elf Punkte hinter Tabellenführer Real Sociedad.