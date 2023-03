Rückschlag für Kanada: Beckie verpasst WM

Wegen einer schweren Knieverletzung fällt Kanadas Topstürmerin Janine Beckie für die WM in Australien und Neuseeland im Sommer aus. Die Angreiferin kommentierte ihre Verletzung mit emotionalen Worten.

Einen schweren Rückschlag müssen die Olympiasiegerinnen aus Kanada rund vier Monate vor Beginn der Weltmeisterschaft hinnehmen: Stürmerin Janine Beckie fällt wegen eines Kreuzbandrisses für das Turnier in Australien und Neuseeland aus. Mindestens ein halbes Jahr muss die 28-Jährige aufgrund ihres lädierten Knies pausieren.

Wie ihr Verein Portland Thorns am Freitag mitteilte, werde die Angreiferin in den kommenden Wochen operiert. "Untröstlich ist eine Untertreibung", kommentierte Beckie ihre Verletzung auf Twitter. Die 28-Jährige hatte sich während eines Testspiels von Portland gegen die U-23-Auswahl der USA in der ersten Halbzeit das vordere Kreuzband gerissen.

Beckie: "Eine bittere Pille"

"Ich habe so hart für eine der größten Spielzeiten meiner Karriere gearbeitet", schrieb Beckie weiter auf Twitter. Ihre Ziele seien die Titelverteidigung mit ihrem Klub Portland und natürlich die WM-Teilnahme mit dem kanadischen Team gewesen: "Dass ich jetzt stattdessen eine lange Zeit ausfalle, ist eine bittere Pille."

Die Nationalstürmerin gewann bei den Olympischen Spielen in Tokio im Finale gegen Schweden mit ihrem Team die Goldmedaille. Bei der WM-Endrunde im Sommer treffen die Nordamerikanerinnen in der Gruppenphase auf Nigeria, Irland sowie Co-Gastgeber Australien. Am 21. Juli startet Kanada gegen Nigeria in das Turnier.