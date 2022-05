Rückkehr zur Eintracht: Agovic wird U-19-Trainer in Frankfurt

Eintracht Frankfurt hat einen neuen Trainer für die A-Jugend vorgestellt. Damir Agovic wird die U 19 ab der kommenden Saison übernehmen und kehrt damit an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Nachdem bekannt wurde, dass der bisherige U-19-Trainer Jürgen Kramny und sein Assistent Andreas Ibertsberger bei der Eintracht aufhören, haben die Frankfurter einen Nachfolger vorgestellt. Ab Sommer wird Agovic den Posten ausfüllen. Von der U 16 bis zur U 23 durchlief der Deutsch-Montenegriner sämtliche Jugendteams der Hessen, entschied sich dann für eine Trainerkarriere.

Ich bin dankbar, dass sich die Verantwortlichen für mich entschieden haben und mein Weg wieder zu meinem Jugendverein führt Damir Agovic

In der Saison 2012/13 war er schon mal bei der Frankfurter U 19 tätig, damals als Co-Trainer. Von 2018 bis 2020 betreute er die U 15 als Cheftrainer. "Ich bin dankbar, dass sich die Verantwortlichen für mich entschieden haben und mein Weg wieder zu meinem Jugendverein führt, bei dem ich auch die ersten Trainerschritte gehen durfte", freut sich der 32-Jährige über seine Rückkehr. Zuletzt hatte er den katarischen Erstligisten Al-Khor SC trainiert, davor war er als Interimstrainer beim Regionalligisten Energie Cottbus tätig.

Agovic will für mutigen, aggressiven Fußball stehen

Im Nachwuchsbereich der Eintracht selbst freut man sich ebenfalls auf den Rückkehrer. "Damir Agovic ist ein alter Bekannter, der uns in den Gesprächen mit seiner Sichtweise auf den Fußball überzeugt hat. Sein Fachwissen ist immens und er ist vor allem Eintrachtler im Herzen. Er passt also nicht nur fachlich, sondern zudem aufgrund seiner persönlichen Beziehung sehr gut zum Verein", sagte NLZ-Leiter Alexander Richter. Agovic selbst betont, dass er mutigen, aggressiven und offensiven Fußball spielen lasse - was wohl zur Frankfurter Philosophie passt.