Rotsünder Xavi: "Habe dem Schiedsrichter gesagt, dass er sehr schlecht ist"

Der FC Barcelona ist im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden. Es war ein Spiel voller Emotionen, Coach Xavi war mittendrin. Und der ehemalige Mittelfeldspieler haute nach der Partie mächtig auf den Putz.

Barcelona hatte das Hinspiel in Paris mit 3:2 gewonnen und auch im Rückspiel gingen die Blaugrana mit 1:0 in Führung. In Sachen Halbfinaleinzug lief also alles nach Plan in Katalonien. Aber dann kam in der 29. Minute die Szene, die die komplette Partie veränderte: PSG-Offensivmann Bradley Barcola ging Richtung Tor und wurde von Barcelonas Defensivmann Ronald Araujo zu Fall gebracht. Für Schiedsrichter Istvan Kovacs eine Rote Karte.

Die Katalanen musste also fortan in Unterzahl weitermachen - und schieden letztlich durch ein 1:4 aus. "Als es Elf gegen Elf war, waren wir sehr gut organisiert. Der Platzverweis hat alles verändert. Das Spiel hat sich komplett verändert. Für mich ist die Rote Karte zu viel. Mit zehn Mann wird es dann natürlich schwierig", sagte Barcelonas Coach Xavi bei Movistar und polterte: "Es ist eine Schande, dass hier aufgrund einer Schiedsrichterentscheidung die Arbeit einer Saison endet."

In Unterzahl stemmten sich die Blaugrana zwar dagegen, viel zu holen war gegen offensiv starke Pariser aber nicht. "Wir haben alles gegeben, aber am Ende hat es nicht gereicht. Das ist ein großer Rückschlag, denn wir waren total überzeugt, dass wir weiterkommen würden", sagte Mittelfeldmann Frenkie de Jong und richtete den Blick direkt wieder nach vorne: "Wir müssen uns jetzt aufrichten und es nächste Saison besser machen."

Titellose Saison für Barcelona bahnt sich an

Aber so schnell konnte die Partie nicht abgehakt werden. Denn da gab es zum Beispiel noch den Platzverweis gegen Coach Xavi. Der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldmann regte sich nach einer vergebenen Chance von Ilkay Gündogan furchtbar auf und trat aus Frust eine UEFA-Werbebande weg - genau vor dem Vierten Offiziellen. Schiedsrichter Kovacs ging raus zur Seitenlinie und zeigte dem Spanier glatt Rot.

Natürlich war Xavi damit nicht einverstanden und nach der Partie machte er seinem Ärger Luft. "Ich habe dem Schiedsrichter gesagt, dass er sehr schlecht ist", so der 44-Jährige, dem diese Niederlage richtig nah ging. "Es ist sinnlos, über das Spiel zu reden, der Schiedsrichter hat es kaputt gemacht. Ich mag es nicht, über Schiedsrichter zu reden, aber wir können nicht ruhig bleiben. Er hat das Spiel verändert und somit das komplette Duell."

Ärger hin oder her, das Champions-League-Halbfinale findet ohne den FC Barcelona statt. Und damit spricht relativ viel für eine titellose Saison für die Katalanen. In der Liga haben die Blaugrana schon acht Punkte Rückstand auf Real Madrid. Aber am Sonntag findet der Clasico im Bernabeu statt - mit einem Sieg kann sich Barcelona die Minimalchance auf den Titel erhalten ...