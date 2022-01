Rot-Weiss Essen holt Eisfeld an Bord

Regionalligist Rot-Weiss Essen hat den früheren Bochumer Thomas Eisfeld unter Vertrag genommen. Cheftrainer Christian Neidhart will den offensiven Mittelfeldspieler "so schnell wie möglich in die notwendige Wettkampf-Fitness bringen".

Hat sich Rot-Weiss Essen angeschlossen: Thomas Eisfeld. imago images/Chai v.d. Laage