Rot-Weiß Erfurt kann auf Fatlum Elezi vertrauen - Neugersdorf demontiert Arnstadt

Rot-Weiß Erfurt nimmt nach dem 4:0 in Zorbau, zu dem Fatlum Elezi einen Dreierpack beigetragen hat, die Tabellenführung ein. Dicht dahinter rangiert der FC Oberlausitz Neugersdorf, der Aufsteiger Arnstadt mit 7:1 abfertigte.

Bisher war Artur Mergel so etwas wie die Lebensversicherung des FC Rot-Weiß Erfurt. Bei der Partie der Erfurter bei Blau-Weiß Zorbau zeigte sich, dass auch Teamkollege Fatlum Elezi weiß, wo das Tor steht. Beim 4:0 erzielte er drei Treffer, auch Tom Woiwod steuerte einen Treffer bei. Generell war es ein sehr einseitiges Spiel, in dem Zorbau nur gegen Ende etwas aufkam, nachdem die Partie schon vorentschieden war.

Damit stehen die Thüringer Landeshauptstädter neuerdings auf Platz eins, da die SG Union Sandersdorf zum ersten Mal eine Niederlage einstecken musste. Im Heimspiel gegen Budissa Bautzen waren es die Gäste, die durch Jockusch in Führung gingen (17.) Nach der Pause erhöhte Käppler (53.), zehn Minuten später brachte Ludwig die SG Union wieder heran. Aber der Aufsteiger knickte nicht ein, sondern spielte weiter nach vorne und belohnte sich mit dem 3:1 von Kloß (71.). Das war aber immer noch nicht die Vorentscheidung, weil Sandersdorf durch Wonneberger erneut Anschluss herstellte (83.), aber der Ausgleich wollte nicht mehr fallen, im Gegenteil, Weska machte in der Nachspielzeit den Deckel drauf.

Zum ersten Erfurt-Verfolger schwang sich am Wochenende der FC Oberlausitz Neugersdorf auf, und wie! Genauso wie Sandersdorf hatte es der FCO mit einem Aufsteiger zu tun, doch anders als Bautzen, war der SV 09 Arnstadt am Samstag nicht mehr als ein Sparringspartner. Golzsch erzielte in der 8. Minute den ersten von sieben Heimtreffern. Die weiteren Torschützen - und das zeugt von großer Ausgewogenheit - waren von Brezinski, Seibt, Bönisch, Brühl, Keil und Krutoff, das zwischenzeitliche 1:2 war Barthel in Minute 37 vergönnt.

Immerhin hat Arnstadt schon drei Punkte auf dem Konto, im Gegensatz zum FSV Wacker 90 Nordhausen, der bislang erst einen Zähler ergattert konnte. Im Heimspiel gegen die Reserve des FC Carl Zeiss Jena zog vor allem Dreifachtorschütze Romarjo Hajrulla der Wacker-Elf den Zahn (1:3). Punktlos am Tabellenende steht der FSV Martinroda, der Grimma 1:2 unterlag. Feiern konnte mit dem FC Einheit Wernigerode ein zweiter Aufsteiger neben Bautzen, der FCE schlug Halle 96 mit 2:0. Regionalliga-Absteiger Bischofswerdaer FV 08 stoppte derweil die Miniserie von zwei Siegen des VFC Plauen, die Begegnung endete 2:2.