Rot-Weiß Erfurt gewinnt das Topspiel - nur Plauen kann noch folgen

Der FC Rot-Weiß Erfurt baut mit einem 4:1 im Topspiel gegen Budissa Bautzen seine Tabellenführung in der Oberliga NOFV-Süd aus. Nur noch der VFC Plauen, der sich in Wernigerode drei Punkte erkämpft, kann dem Tabellenführer folgen.

Der FC Einheit Rudolstadt schockte den FC Carl Zeiss Jena II am Samstagnachmittag spät und entführte immerhin noch einen Punkt aus dem intensiv geführten Derby. Beide starteten forsch: Engojan für die Heimelf, Schack und Krahnert für die Gäste hatten jeweils die frühe Führung auf dem Fuß. Danach verflachte die Partie jedoch, Torchancen wurden rar. Da war es wenig verwunderlich, dass im zweiten Durchgang eine unglückliche Aktion von Einheit-Schlussmann Bresemann, dem auf dem holprigen Geläuf ein Stockfehler unterlief, Nieswandt und somit der Heimelf zur Führung verhalf (65.). Jena verpasste anschließend die Entscheidung. "Wenn wir das 2:0 machen, ist die Sache durch", analysierte Jenas Trainer Heiko Weber nach dem Spiel. Allerdings spielte Carl Zeiss seine Konter nicht gut aus. Das bestraften die Gäste in der Nachspielzeit. Jena bekam einen weiten Einwurf nicht geklärt, der Ball landete bei Wachs, der ihn volley in die Maschen bugsierte (90.+3).

"Das Ergebnis ist aus unserer Sicht jetzt unglücklich, aber wir hätten in einer gewissen Phase auch durchaus zurückliegen können", so Weber weiter. "Dass Rudolstadt robust ist und in die Zweikämpfe alles reinhaut, wissen wir. Das Spiel war rassig, aber sicher kein gutes." Sein Gegenüber Holger Jähnisch sprach von "viel Aufwand", den seine Mannschaft betrieben hat, um in Ballbesitz zu kommen. Doch der Mut habe teilweise gefehlt. "Unsere Ballverarbeitung und das Offensivspiel müssen einfach besser werden. Der Gegner macht eigentlich mit keiner Chance ein Tor." Zum Ende habe sein Team noch einmal alles in die Waagschale geworfen. "Ein Spiel ist eben erst mit dem Abpfiff zu Ende. Man muss immer daran glauben." Rudolstadt hat nun 24 Punkte auf der Habenseite und damit bereits ein gutes Polster auf die Abstiegsplätze. Jena steht bei 30 Zählern und logiert damit auf dem fünften Rang.

Vom Jenaer Remis profitierten gleich mehrere Teams. Darunter die SG Union Sandersdorf, die sich gegen den FC Grimma verdientermaßen durchsetzte und sich auf Platz drei verbessert. Bondarenko gelang nach maßgenauem Zuspiel in die Schnittstelle der einzige Treffer der Begegnung (29.). Sandersdorf, das über eine Halbzeit einen Spieler mehr auf dem Feld hatte - Birkigt (grobes Foul) sah noch vor der Pause die rote Karte (44.) -, leistete sich neben einigen ausgelassenen Chancen sogar noch einen Fehlschuss vom Elfmeterpunkt (Ludwig, 18.). Grimma war offensiv allerdings zu harmlos, um das zu bestrafen, und bleibt nach der 0:1-Niederlage auf dem Abstiegsrelegationsplatz stehen. Profiteur war auch der VFC Plauen, der ebenfalls mit 1:0 gewann. Den entscheidenden Treffer in Wernigerode, das sich für einen engagierten Auftritt nicht belohnte, erzielte in Minute 70 Plauens Philipp Dartsch nach einem Eckball per Kopf. Fünf Minuten vor Schlusspfiff handelte sich VFC-Akteur Depta noch eine unnötige rote Karte ein, als er Hildach bei einem Scharmützel zu Boden stieß. Auf den Ausgang hatte der Platzverweis aber keinen Einfluss mehr. Plauen klettert durch den Erfolg auf Platz zwei, Wernigerode liegt weiterhin sechs Punkte vor dem Gefahrenbereich.

Last but not least stand am Sonntag noch das Topspiel zwischen dem FC Rot-Weiß Erfurt und dem FSV Budissa Bautzen auf der Tagesordnung, das RWE deutlich mit 4:1 gewann. "Wir freuen uns, dass wir die harten Wochen so gut überstanden haben. Ich bin stolz auf die Mannschaft", sagte Fabian Gerber nach dem Spiel. Ein geglückter Start und ein furioses Finish verhalfen den Erfurtern dabei zum Ausbau der Tabellenführung. Mergel köpfte bereits in der dritten Spielminute zur Führung ein. Die beste Offensive der Liga schlug aber schnell zurück. Jockusch nutzte den Umstand, dass Schellenberg nach einer Rettungsaktion zu weit vor seinem Tor stand und netzte zum 1:1 für Bautzen ein. Ansonsten blieb der Budissa-Angriff an diesem Sonntagnachmittag aber weitestgehend harmlos. Anders die Gastgeber, die in der 26. Minute durch Tavares, der sich einen hohen Ball von Mergel pflückte und sicher einschob, wieder in Führung gingen. Die Gäste aus Sachsen kamen motiviert aus der Kabine, die besseren Chancen hatte aber Erfurt. Die Thüringer brauchten jedoch bis in die Schlussminuten, um den Sieg fest zu zurren. Seidemann, der nach 75 Minuten für Kerasidis kam, erlöste die Heimelf aber in 89. Minute. Mit dem Abpfiff sorgte Hajrulla sogar noch für das 4:1. RWE hat an der Spitze nun vier Punkte Vorsprung auf Plauen - auf Sandersdorf, Jena und Bautzen sind es sogar schon acht Zähler.