Rose über die Angeschlagenen: "Für Samstag wird es nicht reichen"

Borussia Dortmund muss in der ersten DFB-Pokalrunde auf die EM-Rückkehrer Emre Can und Raphael Guerreiro verzichten. Die angeschlagenen Defensivspieler machen zwar Fortschritte, sind aber noch keine Option am Samstag.

Die Ausfälle in Dortmunds Kader betreffen derzeit vor allem die Defensive: Mateu Morey fehlt noch monatelang. Marcel Schmelzer arbeitet sich nach über einem Jahr Pause gerade erst wieder ans Mannschaftstraining heran. Dan-Axel Zagadou und Soumaila Coulibaly werkeln nach schweren Knieverletzungen noch individuell an ihren Comebacks. Thomas Meunier wurde positiv auf das Corona-Virus getestet. Youngster Nnamdi Collins hat Knieprobleme. Mats Hummels laboriert an Patellasehnenbeschwerden. Und bei Emre Can und Raphael Guerreiro zwickte zuletzt die Wade.

Die Dortmunder Viererkette stellt sich somit am Samstag, wenn der BVB als Titelverteidiger in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten SV Wehen-Wiesbaden antritt, fast von allein auf: Links dürfte Felix Passlack verteidigen, rechts Nico Schulz, im Zentrum Manuel Akanji und einer der beiden U-23-Akteure Lennard Maloney oder Antonios Papadopoulos.

Von Abwehrproblemen will Rose nicht sprechen

Doch es ist Besserung in Sicht, wie BVB-Trainer Marco Rose am Donnerstag mitteilte. "Mit Mats habe ich vorhin gesprochen, bei ihm wird es besser. Wir hoffen, dass er zeitnah anfangen kann zu laufen", sagte der 44-Jährige über seinen Abwehrchef. Etwas weiter sind bereits Can und Guerreiro, die seit Mitte der Woche im Lauftraining sind. Der Pokalauftakt allerdings kommt in jedem Fall zu früh für sie: "Für Samstag", sagte Rose, "wird es nicht reichen."

Von Abwehrproblemen wollte Rose dennoch nicht sprechen, denn: "Die, die da sind, haben es bisher ordentlich gemacht. Sie sind in guter Form." Das gilt explizit auch für Akanji, der erst am vergangenen Donnerstag aus dem EM-Urlaub zurückgekehrt war, aber dennoch am Samstag in der Startelf stehen dürfte: "Manu", sagte Rose, "macht einen guten Eindruck. Er hat gut gearbeitet im Urlaub."