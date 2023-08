Rose hofft auf "Schub" durch Supercup-Erfolg - und klärt offene Party-Fragen

Nach dem ersten Erfolg im Supercup war die Stimmung bei RB Leipzig naturgemäß gut. Coach Marco Rose war hochzufrieden, verteilte Sonderlob und klärte offene Party-Fragen.

Vor dem Supercup gegen den FC Bayern war es für Leipzig "ein bisschen ein Blindflug", wie RB-Geschäftsführer Sport Max Eberl verriet. Für klare Sicht sorgte aber schnell der überragende Mann des Abends - Dani Olmo - mit seinem ersten von drei Treffern in der dritten Minute. Der spanische Nationalspieler sorgte so quasi im Alleingang für den ersten Erfolg im Supercup (im zweiten Versuch).

Dani Olmo zaubert

Vor allem das zweite Tor des Spaniers sorgte für Begeisterung in München - zumindest bei den Anhängern der Leipziger. Bei diesem nahm Dani Olmo ein Zuspiel von Werner den Ball mit einem Fuß an und legte ihn in einer fließenden Bewegung zwischen Mathijs de Ligt sowie Ex-Mitspieler Konrad Laimer hindurch. Der Tunnel für Sven Ulreich war dann im Vergleich zur Aktion davor eine leichte Übung.

"Er ist ein außergewöhnlicher Fußballer mit unfassbaren Qualitäten", zeigte sich RB-Coach Marco Rose bei "Sat.1" begeistert vom 25-Jährigen. "Was mich noch mehr beeindruckt ist, wie er dieses Jahr als erfahrener Spieler gegen den Ball arbeitet, vorangeht und die anderen Spieler coacht", weitete Rose sein Lob aus.

Kampfansage von Dani Olmo?

Und der dreifache Torschütze? Der strahlte mit dem Spielball in der Hand. "Das war eine wahnsinnige Nacht, wir sind viel gerannt, haben viel gearbeitet", sagte Dani Olmo. "Wir wollten diese Trophäe haben. So kann man in eine Saison starten - das ist nur der Anfang."

Was beim offensiven Wirbelwind der Leipziger schon fast wie eine Kampfansage für die kommende Bundesliga-Saison klang, wurde von seinem Trainer dann doch relativiert: "Hier zu bestehen und zu gewinnen, das ist schon stark - und trotzdem ist es mir wichtig, dass wir alles richtig einordnen."

Es ist dennoch nicht von der Hand zu weisen, dass die Sachsen den Bayern binnen nicht einmal drei Monaten die nächste bittere Niederlage zugefügt haben. Am 33. Spieltag hatte Leipzig den FCB im eigenen Stadion schon einmal düpiert (1:3) sowie dem Rekordchampion damit fast die Meisterschaft gekostet - und nun den zwölften Erfolg der Münchner im Supercup vereitelt.

Schwung mit in die Saison nehmen

Deshalb fand auch Rose, "dass dieses Spiel uns schon Vertrauen und einen Schub geben" kann. Zwar kamen die Bayern durchaus zu Chancen, aber die Qualität könne man einfach nicht über 90 Minuten verteidigen.

"Trotzdem fand ich jetzt nicht, dass wir groß unter Druck geraten sind", so Rose. Zudem war das "Umschaltspiel hervorragend". Die Basis sei ein diszipliniertes Verteidigen gewesen. "Nächste Woche gegen Leverkusen brauchen wir das nicht verlieren", forderte deswegen Rose.

Die finale Woche vor dem Bundesliga-Start wolle Rose mit seinem Team vielmehr für den letzten Feinschliff nutzten. Das erste Pflichtspiel gebe nun noch einmal "Material, um Dinge besser zu machen, weil wir können noch viele Dinge besser machen".

Aber erst ab Montag. Denn das eigentlich für Sonntag geplante, dann nicht mehr ganz so geheime Testspiel gegen die Bayern wurde schon wieder abgesagt. Dani Olmo war sich nach der Partie noch nicht ganz so sicher, was das jetzt für die Feierlichkeiten bedeuten würde. Rose klärte auf: "Die Jungs dürfen heute ein Gläschen trinken."

Supercup-Sieger 2023: RB Leipzig. IMAGO/Sven Simon

Entwarnung bei Kampl

Und nach der Partie gab es noch weitere gute Nachrichten für die Leipziger. Kevin Kampl war kurzfristig von Neuzugang Nicolas Seiwald ersetzt worden, von Rose gab es eine erste Entwarnung: "Er hat unter der Woche einen Schlag abgekommen, im Abschlusstraining ging es dann eigentlich." Beim Aufwärmen habe dem Sechser jeder Pass weh getan, deswegen die kurzfristige Änderung. "Wir wollten nichts riskieren."

Für den Bundesliga-Start am Samstag in Leverkusen dürfte der Ex-Spieler der Werkself (2015 bis 2017) also wieder zur Verfügung stehen.