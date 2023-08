RLCS 2023: Team Vitality schreibt eSport-Geschichte und wird zum zweiten Mal Weltmeister

Team Vitality oder Team BDS - beide konnten im Finale der Rocket-League-WM Geschichte schreiben. Am Ende setzte sich das französische Team klar durch - vor einer atemberaubenden Kulisse.

Eines war vor dem Anstoß des Finales der Rocket-League-Weltmeisterschaft klar: Es wird eSport-Geschichte geschrieben. Denn zwei Titel der World Championship hatte noch keine Organisation gewonnen. Sowohl Team BDS als Titelverteidiger als auch Team Vitality, die 2019 noch unter dem Namen Renault Vitality die Trophäe gewannen, hatten die Möglichkeit dazu.

Wie Team BDS zu schlagen ist, wusste Team Vitality ganz genau. Gerade einmal vier Wochen war es her, dass sie den amtierenden Weltmeister im Finale des Spring Split Majors bezwungen hatten. Dass es dieses Mal anders ausging, schien jedoch nicht unwahrscheinlich, hatte Team BDS viel Selbstvertrauen getankt. Die Schweizer Organisation kam makellos durch die "Gruppenphase", erzielte auch in den Play-offs souveräne Erfolge. Unter anderem ein 4:1 in der Neuauflage des Vorjahresfinales gegen G2 Esports.

Knockout nach Spiel Drei

Etwas überraschend war es dann doch, dass Team BDS nicht zur gewöhnlichen Form fand. Ohne eigenen Treffer ging es in das dritte Spiel, indem noch einmal Spannung aufkeimte. 3:3 stand es nach der regulären Spielzeit - dadurch ging es schließlich in die Verlängerung, die standesgemäß in Rocket League per Golden Goal entschieden wird. Lange ging diese allerdings nicht, nach knapp 40 Sekunden erzielte Alexis 'zen' Bernier, der anschließend zum MVP des Turniers gewählt wurde, die Entscheidung.

Ein Nackenschlag, der beim Gegner Spuren hinterließ. Im letzten Spiel des Abends führte die französische Organisation anschließend früh mit 2:0, ließ danach nichts mehr anbrennen und krönte sich somit im PSD Bank Dome in Düsseldorf unter dem Jubel ihrer Fans zum zweiten Mal zum Weltmeister. Die Golden Hornets, wie sich ihre Fangemeinde nennt, sorgte für eine lautstarke Unterstützung. "Danke für die Atmosphäre hier, es ist unglaublich", sagte Andrea 'Radosin' Radovanovic bereits nach dem Halbfinaltriumph im Gespräch mit den Veranstaltern.